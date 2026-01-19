Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸获大手客连扫2伙 涉资逾1418万

楼市动向
更新时间：10:48 2026-01-19 HKT
发布时间：10:48 2026-01-19 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸近日以现楼形式开售，持续获买家垂青，昨日更录同区分支家庭斥逾1418万连买2伙2房户自用。

项目于昨日售出2伙，其中，1B座的20楼B室，面积531方呎，属2房户型，以700.7万成交，呎价约13196元；高一层的1B座21楼B室，面积及间隔相同，就以717.8万售出，成交呎价约13518元。

据悉上述两个单位由同一组买家购入，为同区分支家庭，钟情项目快将现楼及拥有海景，故斥资1418.5万购入2伙自用。

连同黄金海湾．意岚，系列项目于今年至今暂售出9伙，成交价介乎577.3万至1386.5万，套现金额达8086.5万，销售成绩不俗。而从开售至今就累沽1081伙，总成交金额达44.74亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙。昨日新录成交的第2期黄金海湾．珀岸提供631伙，由开放式至4房间隔均有供应，面积269至1329方呎。

项目步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

