THE HENLEY连环沽 每呎高见3.3万

楼市动向
更新时间：10:23 2026-01-19 HKT
发布时间：10:23 2026-01-19 HKT

新盘销售理想，货尾盘亦取得不俗销情，恒基旗旗下新盘过去周末共售出19伙，其中THE HENLEY昨天单日连沽12伙，套现逾1亿，个别单位呎价高见逾3.3万。

恒基营业（一）部旗下新盘过去周末销情理想，合共录得20宗成交，包括长沙湾Belgravia Place、红磡THE HADDON、启德THE HENLEY及HENLEY PARK，总成交金额超过1.6亿。

其中以THE HENLEY销情最为突出，项目昨天单日共售出12伙，包括位于3A座38楼C室，面积367方呎，属1房户型，单位以897.95万成交，呎价24467元，总成交金额超过1亿，售出单位呎价最高超过33000元。同区HENLEY PARK过去周末亦录得成交，售出单位为1B座18楼D室，面积609方呎，属2房间隔，单位以1743.84万售出，呎价28634元。

Belgravia Place则连沽4伙，共涉额逾2000万，其中造价最高为1A座27楼19室，面积269方呎，以537.38万售出，呎价19977元，另外3伙面积介乎264至269方呎，成交价490.05万至496.03万，呎价18604至18440元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

