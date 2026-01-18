新港城获上车客538万入市 马鞍山中心呎价创近期新高

近期资金流向「砖头」市场，成交步伐加快。中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山新港城K座高层03室，面积338方呎，获上车客议价后以538万承接，呎价约15,917元。原业主于2011年以275万购入，帐面获利约263万或95.6%。

屯门彩晖花园423.8万成交

世纪21奇丰分行高级分行经理蔡蓓说，马鞍山中心1座高层G室，面积375方呎，议价后525万获买家承接，呎价1.4万，创屋苑自去年4月以来近9个月高位。 原业主于2008年以195万购入，帐面获利约330万或1.7倍。

利嘉阁分行高级市务经理黄瑞雯指，屯门彩晖花园A座中层3室，面积约567方呎，同区用家议价后以423.8万购入，呎价约7,474元。据悉，原业主在2014年以约335万买入，持货12年易手，帐面获利约88.8万或26.5%。