希慎申利园道路变身Pop-up shop

希慎就铜锣湾利园一期对出的狭长私人物业地带，向城规会申请由「道路」改划为「商业（2）」地带，地盘面积约1.32万方呎，借以发展Pop-up shop的「市场街」等具活力公共空间，扩展地下停车场及整合获批准地下隧道系统，提升营运效率。

据城规会文件显示，项目位于希慎道33号，即铜锣湾利园一期对出的临街部分，目前属「道路」的私人物业地带，申请改划为「商业（2）」地带。以使规划界线与利园一期实际地段界线相符。现有「道路」地带已属过时，不仅增加不必要的程序障碍，亦与2023年旨在简化发展程序的城市规划条例修订精神背道而驰。

展示「市场街」概念提升体验

该方案旨在展示「市场街」的概念如何透过提升公众对该区域的体验，为其增添许多公共价值。公众可以在此享用咖啡或小吃，逛快闪店或画廊，体验各种休闲娱乐活动。而且设计中融入街头休憩设施，鼓励人们在此休憩，享受空间。

申请人指，申请将地带改划为「商业（2）」可以提升短期及长期城市改善弹性，有助于建构发展「市场街」等具活力公共空间，并借由扩展地下停车场及整合获批准地下隧道系统，提升营运效率。此改划申请能促进可持续设计及以行人为本发展，并可避免对交通运输及基建造成不利影响。并强调，将地带由「道路」改划为「商业（2）」具备合理规划依据、政策配合及公共利益，旨在破除过时限制，促进城市优化及土地高效利用。