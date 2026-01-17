市建庇利街项目建1218伙获通过

城规会早前就《红磡分区计划大纲草图》提出修订，主要涉及市建局土瓜湾庇利街/浙江街项目，改划为「住宅（甲类）9」地带发展，提供约1218个私人住宅单位，该会日前接获约72%反对申述，昨审议后决定不接纳，意味有关改划将会维持原有修订建议，将正式进入法定规划程序。

资料显示，上述庇利街/浙江街项目地盘面积约8.19万方呎，计划兴建2幢楼高31层商住物业，包括4层平台及两层地库，建筑物高限为主水平基准上110米，以提供1218伙，住宅可建总楼面约65.53万方呎；另有8.19万方呎非住宅楼面，整个项目总楼面约73.72万方呎；而社福设施楼面约3.3万方呎则豁免计入总楼面，该项目预计2032年落成。

城规会：不接纳反对申述

城规会在法定申述期间收到121份有效申述，其中33份表示支持修订项目、占比约27%，而反对项目则有87份（3份属部分反对）、占比约72%，同时中华煤气则提出意见。规划署日前已不支持上述反对申述，认为不应顺应申述而修订分区计划大纲草图。

城规会在昨日举行会议审议后，决定不接纳上述反对申述，意味有关改划将会维持原有修订建议，将正式进入法定规划程序。而且该图则连同其《注释》及《说明书》适合根据条例第8条，呈交行政长官会同行政会议核准。

项目总楼面约73万呎

规划署日前指，为落实《2023年施政报告》加大市建局财务能力承诺，政府批准向市建局批出上述项目，以提供财政支援，让市建局以财政自给模式履行重建和其他法定职能。考虑到用地环境、该区特色及基础设施容量等多项因素，把有关用地改划作高密度住宅发展，符合地尽其用及为该区增加规划增益的政策方针。

上述用地最高总地积比率及住用地积比率分别为9倍和8倍，建筑物高度限制为主水平基准上110米，与周边土地用途互相协调。拟议发展将设有新休憩用地、政府、机构或社区设施、零售用途及公众停车场，提升前往海滨可达性，既可让区内人士及公众受惠，亦为海滨增添活力。

