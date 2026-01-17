Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建庇利街项目建1218伙获通过

楼市动向
更新时间：10:08 2026-01-17 HKT
发布时间：10:08 2026-01-17 HKT

城规会早前就《红磡分区计划大纲草图》提出修订，主要涉及市建局土瓜湾庇利街/浙江街项目，改划为「住宅（甲类）9」地带发展，提供约1218个私人住宅单位，该会日前接获约72%反对申述，昨审议后决定不接纳，意味有关改划将会维持原有修订建议，将正式进入法定规划程序。

资料显示，上述庇利街/浙江街项目地盘面积约8.19万方呎，计划兴建2幢楼高31层商住物业，包括4层平台及两层地库，建筑物高限为主水平基准上110米，以提供1218伙，住宅可建总楼面约65.53万方呎；另有8.19万方呎非住宅楼面，整个项目总楼面约73.72万方呎；而社福设施楼面约3.3万方呎则豁免计入总楼面，该项目预计2032年落成。

城规会：不接纳反对申述

城规会在法定申述期间收到121份有效申述，其中33份表示支持修订项目、占比约27%，而反对项目则有87份（3份属部分反对）、占比约72%，同时中华煤气则提出意见。规划署日前已不支持上述反对申述，认为不应顺应申述而修订分区计划大纲草图。

城规会在昨日举行会议审议后，决定不接纳上述反对申述，意味有关改划将会维持原有修订建议，将正式进入法定规划程序。而且该图则连同其《注释》及《说明书》适合根据条例第8条，呈交行政长官会同行政会议核准。

项目总楼面约73万呎

规划署日前指，为落实《2023年施政报告》加大市建局财务能力承诺，政府批准向市建局批出上述项目，以提供财政支援，让市建局以财政自给模式履行重建和其他法定职能。考虑到用地环境、该区特色及基础设施容量等多项因素，把有关用地改划作高密度住宅发展，符合地尽其用及为该区增加规划增益的政策方针。

上述用地最高总地积比率及住用地积比率分别为9倍和8倍，建筑物高度限制为主水平基准上110米，与周边土地用途互相协调。拟议发展将设有新休憩用地、政府、机构或社区设施、零售用途及公众停车场，提升前往海滨可达性，既可让区内人士及公众受惠，亦为海滨增添活力。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
22小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
17小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
16小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
2小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
19小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
2026-01-16 11:06 HKT
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
突发
13小时前
持刀男子被制服。杨伟亨摄
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
54分钟前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
20小时前