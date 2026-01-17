树仁大学湾仔校址申改学生宿舍 提供50个单位

本港学生宿舍供不应求，连大学亦将旗下校址申请改装；香港树仁大学最新将其湾仔校址向城规会申请改装学生宿舍，共提供50个宿舍单位。

据城规会文件显示，上述项目位于湾仔峡道7号，目前属「政府、机构或社区」、「住宅（乙类）」及显示为「道路」的地方地带，据「政府、机构或社区」地带内的注释，「住宿机构」为第二栏用途，须先向城规会申请。而「住宿机构」位于「住宅（乙类）」地带为经常准许用途。

现为楼高5层校舍

项目地盘面积约6931方呎，现址为楼高5层的校舍；申请将用途改变将涉及学生宿舍及相关设施，共提供50个宿舍单位，涉及可建总楼面约1.9万方呎。项目料于今年第4季落成。

申请人指，申请符合行政长官2024及2025年《施政报告》的目标，即增加宿舍设施的供应，以容纳日益增长的大学学生人数；符合「政府、机构或社区」地带的规划意向，通过提供住宿满足大学生需求；整个发展专门用于政府、机构或社区用途。该发展在规模和设计上与周边地区协调一致。

申请人认为用途与周边中密度住宅区及政府、机构或社区用途相容，从而增强该区域的视觉一致性；该地点曾有先前规划申请涉及住宅发展，因此其批准不会设立不良先例。