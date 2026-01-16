薄扶林贝沙湾 高旷巨厅装潢华丽 罕有海景洋房

港岛薄扶林地标豪宅贝沙湾，背山面海，四周环境恬静舒适。今天精选该屋苑一座洋房，实用面积3953方呎，屋内装潢亮丽，附连3173呎花园及2381呎天台，最新叫租36万，实用呎租约91元。

走进大屋，见巨厅楼底特高，气派十足，可任意布置大型家私。现时空间采用典雅的白色为主调，将数组沙发座呈U形摆放，中央设置茶几，营造出舒适的客厅区域，一隅更摆放大型钢琴，增添气质。厅堂设大面落地玻璃采纳日光，外接逾3100呎花园，户外空间宽广，放眼见蔚蓝海景，海天一色。

薄扶林地标豪宅贝沙湾道董事大屋 ，实用面积3953方呎，最新叫租36万。

今日介绍的洋房拥有私家花园及平台。

洋房建逾3100方呎花园，园内可种10棵大树，同时可享辽阔海景。

全屋布置华丽，当中饭厅天花装有精致吊灯。

3953呎4房4套间隔

放盘为4房4套间隔，所有房间均宽阔四正。厨房已配置齐全煮食设备，设中岛枱面备料。

贝沙湾分6期发展，提供逾约2700个单位，其中包括分层单位及洋房。项目设大型住客会所，提供泳池、健身室及餐厅等。交通方面，住客自驾出中环只需约15分钟。

必睇靓位

少有洋房放盘，4房4套

附连3173呎花园及2381呎天台

享海景，景观优美

邻近数码港商场

放租单位资料

物业名称：贝沙湾

地址：贝沙湾径

楼龄：21年

单位：洋房

实用面积：3953方呎

3137方呎（花园）

2381方呎（天台）

间隔：4房4套

叫租：36万元

呎租：91元

代理行：中原地产

电话：9683 7199（高先生）

相片由代理行提供

