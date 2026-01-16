Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林贝沙湾 高旷巨厅装潢华丽 罕有海景洋房

楼市动向
更新时间：17:56 2026-01-16 HKT
发布时间：17:56 2026-01-16 HKT

港岛薄扶林地标豪宅贝沙湾，背山面海，四周环境恬静舒适。今天精选该屋苑一座洋房，实用面积3953方呎，屋内装潢亮丽，附连3173呎花园及2381呎天台，最新叫租36万，实用呎租约91元。

走进大屋，见巨厅楼底特高，气派十足，可任意布置大型家私。现时空间采用典雅的白色为主调，将数组沙发座呈U形摆放，中央设置茶几，营造出舒适的客厅区域，一隅更摆放大型钢琴，增添气质。厅堂设大面落地玻璃采纳日光，外接逾3100呎花园，户外空间宽广，放眼见蔚蓝海景，海天一色。

薄扶林地标豪宅贝沙湾道董事大屋 ，实用面积3953方呎，最新叫租36万。
薄扶林地标豪宅贝沙湾道董事大屋 ，实用面积3953方呎，最新叫租36万。
今日介绍的洋房拥有私家花园及平台。
今日介绍的洋房拥有私家花园及平台。
洋房建逾3100方呎花园，园内可种10棵大树，同时可享辽阔海景。
洋房建逾3100方呎花园，园内可种10棵大树，同时可享辽阔海景。
全屋布置华丽，当中饭厅天花装有精致吊灯。
全屋布置华丽，当中饭厅天花装有精致吊灯。

3953呎4房4套间隔

放盘为4房4套间隔，所有房间均宽阔四正。厨房已配置齐全煮食设备，设中岛枱面备料。

贝沙湾分6期发展，提供逾约2700个单位，其中包括分层单位及洋房。项目设大型住客会所，提供泳池、健身室及餐厅等。交通方面，住客自驾出中环只需约15分钟。

必睇靓位

  • 少有洋房放盘，4房4套
  • 附连3173呎花园及2381呎天台
  • 享海景，景观优美
  • 邻近数码港商场

放租单位资料

物业名称：贝沙湾
地址：贝沙湾径
楼龄：21年
单位：洋房
实用面积：3953方呎 
        3137方呎（花园）
          2381方呎（天台）
间隔：4房4套
叫租：36万元
呎租：91元
代理行：中原地产
电话：9683 7199（高先生）
相片由代理行提供
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
6小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
7小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
9小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
20小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
5小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
2026-01-15 16:45 HKT
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
8小时前