薄扶林贝沙湾 高旷巨厅装潢华丽 罕有海景洋房
更新时间：17:56 2026-01-16 HKT
发布时间：17:56 2026-01-16 HKT
港岛薄扶林地标豪宅贝沙湾，背山面海，四周环境恬静舒适。今天精选该屋苑一座洋房，实用面积3953方呎，屋内装潢亮丽，附连3173呎花园及2381呎天台，最新叫租36万，实用呎租约91元。
走进大屋，见巨厅楼底特高，气派十足，可任意布置大型家私。现时空间采用典雅的白色为主调，将数组沙发座呈U形摆放，中央设置茶几，营造出舒适的客厅区域，一隅更摆放大型钢琴，增添气质。厅堂设大面落地玻璃采纳日光，外接逾3100呎花园，户外空间宽广，放眼见蔚蓝海景，海天一色。
3953呎4房4套间隔
放盘为4房4套间隔，所有房间均宽阔四正。厨房已配置齐全煮食设备，设中岛枱面备料。
贝沙湾分6期发展，提供逾约2700个单位，其中包括分层单位及洋房。项目设大型住客会所，提供泳池、健身室及餐厅等。交通方面，住客自驾出中环只需约15分钟。
必睇靓位
- 少有洋房放盘，4房4套
- 附连3173呎花园及2381呎天台
- 享海景，景观优美
- 邻近数码港商场
放租单位资料
物业名称：贝沙湾
地址：贝沙湾径
楼龄：21年
单位：洋房
实用面积：3953方呎
3137方呎（花园）
2381方呎（天台）
间隔：4房4套
叫租：36万元
呎租：91元
代理行：中原地产
电话：9683 7199（高先生）
相片由代理行提供
