斧山道运动场变渣马跑手圣地 周边交投旺 上月成交劲升4倍 代理：盘源相当紧绌

「渣打香港马拉松2026」明日（18 日）举行，不少跑手已进入最后备战阶段。不过，由于九龙湾及将军澳运动场主场跑道正进行维修，部分跑手转到附近的斧山道运动场训练，令场地人流大增。有趣的是，除了跑道上「人满为患」，同区的二手楼市亦同样热闹，有区内代理表示，上月成交额为过去的3至4倍，情况罕见。

斧山道运动场现人龙

据康文署资料，将军澳运动场主场由去年6月起封闭至今年3月27日；九龙湾运动场则由本月2日起暂停开放至9月29日。署方建议市民可使用副场、香港单车馆公园缓跑径、西贡邓肇坚运动场，或转往斧山道、九龙仔运动场。

随著两个主要运动场关闭，加上渣马临近，跑手近期集中使用斧山道运动场。网上照片显示，场地入口一度出现人龙，场内更有数百人同时练跑。有居民在社交平台发文表达不满，称运动场一带变得「乌烟瘴气」，严重影响日常使用，甚至直言「应禁止这种扰民活动」。

不过亦有意见认为，由于场地选择受限，短期人流增加情有可原，只要跑手与居民互相礼让、保持环境整洁，影响并不大。

区内屋苑各具特色

斧山道运动场周边其实是传统置业热点，除了公屋及居屋外，亦不乏大大少少的私人屋苑，包括距离港铁彩虹站约5分钟步程的威豪花园。该屋苑楼龄近24年，3座物业共提供744伙，提供两房及三房户型，当中三房单位一律以套房间隔。同时，屋苑以高实用率见称，最高达84%，大厅呈曲尺形，内栊阔落，深得用家欢迎。

另外，威豪花园因地势稍高于前面的彩虹邨，并毗邻斧山道运动场，所以不少单位外望开扬景观，中高层更可远眺启德邮轮码头。虽然屋苑仅设泳池及儿童游乐场，但毗邻斧山道运动场，刚好弥补设施不足。现时屋苑入场门槛最低的两房户型，望向楼景，叫价500万元，而三房单位则叫价698万元。

若追求环境清幽，位处半山的晓晖花园及峻弦是闹市中的绿洲。晓晖花园由新地发展，楼龄26年，共设有4座，提供1,034个单位，实用面积由459至736平方呎，主要以两房和三房户型为主，部分单位可远眺维港及周边海景。屋苑设有面积约35,000平方呎的会所，设施相当完善，包括25米户外游泳池及健身室。据代理资料显示，现时屋苑入场单位叫价550万元，实用面积464方呎，两房间隔。

同为新地发展的峻弦则以大型豪宅项目作定位，共设有5座，提供723个单位，包括一房至四房户型，实用面积介乎420至3,555平方呎，向东单位可欣赏飞鹅山景色，中高层向西单位则俯瞰整个东九龙景色。不过屋苑及邻近不设任何商舖，最近可到彩云邨街市或超市买餸购物。现时屋苑入场门槛最低的一房户型叫价600万元，实用面积421平方呎。

晓晖花园及峻弦邻近不设任何商舖，最近可到彩云邨街市或超市买餸购物。另外，这两个屋苑距离彩虹站都有一段距离，需要转乘小巴，车程约5分钟。

彩虹二手交投回暖 上月录19宗成交

市况方面，美联东九龙彩虹分行营业经理李志雄表示，彩虹区过往每月平均仅录得3至5宗成交，但刚过去的12月竟录得19宗，成交量急升3至4倍，属近年罕见现象。

其中，晓晖花园及峻弦于去年12月分别录得7宗及5宗成交。晓晖花园呎价在1万至1.2万元之间，峻弦则为1.1万至1.3万元。此外，楼龄约7年的居屋彩兴苑同样受欢迎，去年12月录得5宗成交，呎价约1万元。

李志雄分析区内市况转旺主因是一手发展商减价促销，新盘意向价低开，间接迫使一向心态「硬净」的同区二手业主面对现实，「过往业主甚少随估价波动减价，但近期市场长期静淡，业主为求出货被逼调低心理预期。」他补充，一旦业主愿意让步，买家便迅速承接，目前区内笋盘已「卖得七七八八」，盘源相当紧绌。

