西贡豪宅WHITESAND COVE录今年首宗成交 花园户每呎2.27万售

华懋旗下西贡白沙湾现楼豪宅项目WHITESAND COVE录得今年首宗成交，位于地下花园特色户以2.27万售出。

WHITESAND COVE昨日以招标形式售出3座地下B室连花园特色户，该单位位于项目最前排临海位置，面积1142方呎，采4房双套连工人房设计，并附设803方呎特大花园，而层与层之间高度更高达3.5米，连1个车位以2600万售出，呎价22767元。据了解买家为外籍人士，过去一直在区内居住，参观现楼后受到海景及特大花园吸引，故购入单位。

新世界与远东合作发展的启德栢蔚森II昨日连沽2伙2房户，其中位于3座21楼G室，面积392方呎，以888.4万售出，呎价22663元；另一伙同位于3座19楼E室，面积383方呎，则以826.1万成交，呎价21569元，据悉2伙由同一组客购入，共涉资1714.5万。

同区由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾近期交投趋增，昨日售出2B座9楼D室，面积499方呎，属2房连储物室间隔，以930.8万获承接，呎价19514元。

柏蔚森获大手客扫2伙

信和牵头发展的油塘柏景峰昨日亦连沽2伙，为3座20及26楼C8室，面积同为293方呎，成交价456.02万及462.91万，呎价15564及15799元；信和同系元朗栢珑III昨日售出2座11楼B1室，面积453方呎，以673.34万成交，呎价14864元。

柏景峰连环录成交

希慎兴业及香港兴业合作发展的大埔林海山城，昨日售出7座1楼D室，面积1096方呎，属3房连套房间隔，以1405.9万成交，呎价12828元；同区由亿京发展的海日湾亦售出Court A2座2楼A室，面积1329方呎，为3房连套房间隔，以2857万售出，呎价21497元。

庄士机构旗下鸭脷洲现楼项目弦岸昨日亦沽出21楼D室，面积272方呎，属1房户型，单位以553.9万售出，呎价20364元。