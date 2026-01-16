Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒隆CEO卢韦柏2354万购黄竹坑滶晨3房户 呎价2.85万

新盘连月来销情理想，新世界、帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘滶晨，上月底以2354.1万售出最后1伙标准3房单位，买家身份曝光，为恒隆行政总裁兼执行董事卢韦柏。

上述单位为1B座低层P3室，面积826方呎，设独立私人升降机前厅，上月底以2354.1万成交，呎价28500元。据土地注册处资料显示，登记买家为卢韦柏（LO WAI PAK WEBER），与恒隆行政总裁兼执行董事卢韦柏的中英文名字相同。

资料显示，现年约55岁的卢韦柏于2018年加入恒隆集团，并于同年出任行政总裁；该公司已于上月18日公布，卢韦柏将于今年8月31日前荣休。
罗氏家族逾9600万扫柏珑9伙

事实上，近月入市新盘的名人买家，亦不乏本地老牌家族成员。鹰君（0041）罗氏家族上月先后透过3间不同公司名义，以共9602.57万元，增持元朗锦上路站柏珑III 9个单位，以总实用面积6098方呎计，实呎约15,747元，该9伙包括4个实用562方呎的两房及5个实用770方呎的3房单位，成交价介乎905.1万至1201.2万元，连同早前曾购入屋苑II期两伙，即先后以近1.2亿元购入柏珑系列12个单位。

罗氏家族自2024年底先后购入多个物业，至今暂斥约13亿元入市，涉及70个物业，当中包括59个新盘单位。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

