去年补地价收益逾84亿 按年弹升60% 终止3年跌势

据地政总署资料显示，去年第四季（10至12月）补地价收益约35.7161亿元，创9季新高纪录，按季大增约8.9亿元，升幅约33.2%。

总结去年补地价收益约84.24亿，对比2024年全年的52.39亿元，按年大增约31.85亿或60.8%，终止连续3年跌势。

而上季度内在土地注册处共注册12宗契约修订及2宗换地个案，其中2宗为不涉及补地价金额的技术性契约修订。上述14宗土地交易中，3宗位于港岛、6宗位于九龙及5宗位于新界，有关数字并不包括小型屋宇个案。该季度内有一个地段以私人协约方式批出。该幅土地位于观塘，批作电力支站用途。

