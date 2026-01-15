Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷李活道舖2100万售 50年升值74.5倍

楼市动向
更新时间：12:29 2026-01-15 HKT
发布时间：12:29 2026-01-15 HKT

近期中细价舖位受捧，中环荷李活道一个地舖，建筑面积约900方呎，以2100万易手，新买家料享租金回报4.8厘，物业于50年间升值74.5倍。

中环荷李活道66号低层地下，建筑面积约900方呎，以2100万易手，平均呎价约2.33万，原业主于1976年1月以27.8万买入，持货50年，升幅74.5倍。

连约回报4.8厘

现租客是Moo Lah韩国菜，月租8.5万，租期至2027年6月，新买家料享租金回报约4.8厘。

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖位实用面积约700方呎，门阔约15呎，深约46呎，该舖于伊利近街及嘉咸街之间，是荷李活道饮食段旺位，既有本地消费，亦吸引游客打卡，唯一不足处，楼底较为矮，有压顶感觉。

善美工厦意向价5000万

美联工商物业顾问黄惠思表示，新蒲岗大有街31号善美工业大厦高层全层，建筑面积约12406方呎，意向价5000万，平均每方呎约4030元。物业现连约出售，每月租金约11万。

此全层单位楼底高度约9呎10吋，楼面负重达每方呎150磅，并设独立冷气系统，适用于各类工业生产、仓储或分销用途。大厦配备卸货台及可停泊20呎货柜车场。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

