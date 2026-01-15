新入伙盘连录获利成交 帐面赚幅达10%至21%

随着楼价止跌回升，多个新入伙盘如元朗朗天峰、西沙SIERRA SEA 1A期及北角101 KINGS ROAD，连环录得二手获利买卖个案，帐面赚幅逾10%至近21%。

朗天峰劲赚20.6%

利嘉阁分行助理分区经理莫家进表示，元朗朗天峰刚录得首宗二手成交，为2座低层J室，面积约286方呎，属1房开放式厨房间隔，单位原以365万放售，议价后以360万成交，呎价约12587元。据了解，原业主于去年2月以约298.4万一手买入单位，持货至今转手，帐面获利约61.6万，期内单位升值约20.6%。现时该屋苑约有20个单位放售，入场价约380万。

西沙SIERRA SEA 1A期本月至今暂录约19宗买卖成交，全部均属获利个案。美联分行首席高级营业经理李天杰表示，该屋苑5座低层E室，面积700方呎，属3房间隔，议价后以848万成交，呎价约12114元。据了解，原业主去年5月以768万购入单位，帐面获利约80万，帐面赚幅约10.4%。

利嘉阁分行首席联席董事欧栢伦表示，该屋苑3座低层G室，面积约302方呎，采1房开放式厨房间隔，最新获回流投资客以408万承接，呎价约13510元。据悉，原业主去年5月以约337.5万买入单位，现转售帐面获利约70.5万，帐面赚幅约20.9%。

此外，中原分行高级资深区域营业董事林龙南表示，北角101 KINGS ROAD刚录得首宗二手买卖成交，其中一个中层G单位，面积380方呎，2房间隔，原业主2024年11月以866.7万一手购入，见近期楼价上升，决定以955万售出，呎价约25132元，帐面获利88.3万，帐面赚幅约10.2%。