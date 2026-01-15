Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建庇利街项目申改住宅 72%持反对意见 规划署拒接纳

楼市动向
更新时间：11:29 2026-01-15 HKT
发布时间：11:29 2026-01-15 HKT

城规会早前就《红磡分区计划大纲草图》提出修订，主要涉及市建局土瓜湾庇利街/浙江街项目，以改划为「住宅（甲类）9」地带发展，建2幢商住物业，提供约1218个私人住宅单位，而规划署随即展开相关法定规划程序，城规会于申述期间收到121份申述，当中有约27%属支持意见，而反对意见占约72%。而规划署拒绝接纳反对申述。

城规周五审议

据文件显示，城规会于申述期间收到121份有效申述，其中33份表示支持修订项目、占比约27%，而反对项目则有87份（3份属部分反对）、占比约72%，同时中华煤气则提出意见。规划署指，不支持上述反对申述，认为不应顺应申述而修订分区计划大纲草图。城规会将于周五（16日）举行会议讨论。

在众多反对申述中，主要表达对庇利街用地改划为住宅用途后，可能加剧区内交通挤塞、造成屏风效应，或影响通风和景观等忧虑，并认为有关用地不应用作十三街项目等其他市建局项目资金来源。有关用地与周边学校及工厂不相协调，不应作私人住宅用途。以及周边地区有太多已规划住宅发展等。

规划署回应指，为落实《2023年施政报告》加大市建局财务能力承诺，政府批准向市建局批出上述项目，以提供财政支援，让市建局以财政自给模式履行重建和其他法定职能。考虑到用地环境、该区特色及基础设施容量等多项因素，把有关用地改划作高密度住宅发展，符合地尽其用及为该区增加规划增益的政策方针。

可建总楼面65.53万方呎

上述用地最高总地积比率及住用地积比率分别为9倍和8倍，建筑物高度限制为主水平基准上110米，与周边土地用途互相协调。拟议发展将设有新休憩用地、政府、机构或社区设施、零售用途及公众停车场，提升前往海滨可达性，既可让区内人士及公众受惠，亦为海滨增添活力。

庇利街/浙江街项目地盘面积约8.19万方呎，部划兴建2幢楼高31层商住物业，包括4层平台及两层地库，以提供1218伙，住宅可建总楼面约65.53万方呎；另有8.19万方呎非住宅楼面。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

