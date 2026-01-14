Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莱坊料全年楼价升5%至8% 人才流入及学生需求续带动租金

楼市动向
更新时间：15:57 2026-01-14 HKT
莱坊公布今年香港物业市场预测，其中预计一般住宅楼价受惠减息全年升约5%至8%；租金续受外来人才及学生的需求支持，全年升3%至5%。

莱坊高级董事及大中华区研究及咨询部主管王兆麒表示，预期今年再度减息助逐步推高楼价，一般住宅楼价将升约5%至8%，整体住宅成交量达6.5万至6.8万宗。租赁需求因人才流入及非本地学生而增加，租金预计升3%至5%。

王兆麒续指，预计今年卖地收入达120亿至150亿元，按年升60%，同时私人发展项目补地价金额反弹到80亿至100亿元。

对于下月公布的《财政预算案》，王兆麒预料，有机会调整印花税税阶，另可能于投地条款引入分期付款，此外料推出关于新发展区的刺激措施。

莱坊高级董事及住宅物业代理部主管刘文华指出，豪宅买卖及租务市场续受内地客支持，全年楼价有望升约5%，租金升约3%至5%。

莱坊执行董事及香港区商业物业服务部主管刘柏汶就表示，今年大型租户准备扩张，内地企业需求强劲，料港岛甲级写字楼租金跌最多5%，中环优质写字楼将录最多8%增长，铜锣湾区因有新供应而需面对较大压力。

莱坊执行董事和九龙区商业物业服务部主管吴志峰称，自今年起，九龙区写字楼新供应大幅减少，有助逐步消化累积供应，租金有望下半年见底，全年累跌4% 至6%。

该行大中华区投资部主管胡孝直说，学生住宿板块预期持续吸引投资者，内地买家续支撑超级豪宅需求，楼价有望于下半年向上。

莱坊高级董事及商舖部主管麦海伦预测，今年核心街舖租金受惠奢侈品销售复苏及新品牌偏好高曝光位置，料升约5%至10%；相反受电商增长及北上消费影响，地区商场租金跌最多5% 。


 

