2025年现楼及楼花按揭总结｜曹德明

去年楼市交投畅旺，根据土地注册处资料显示，2025年全年整体物业注册量共录得80,702宗，按年增加约18.7%，创下四年新高。交投活跃亦带动按揭数字同步上扬。根据经络按揭转介研究部及土地注册处资料显示，2025年全年现楼按揭登记宗数录得64,261宗，较2024年的50,500宗增加13,761宗（27.2%），结束连续三年的跌势。

现楼按揭止跌回升，楼花按揭表现更为亮丽。2025年全年楼花按揭登记宗数达6,576宗，较2024年的4,186宗大增2,390宗（57.1%），连续两年上升，并创下近五年来的年度新高。楼花按揭大幅回升，主要受惠于政府放宽多项楼花按揭措施。去年一手市场继续主导，而选用即供付款方法的买家亦录得显著增长。根据经络按揭转介研究部内部统计，去年逾半数首次推售的楼花新盘，七成以上买家选择即供付款方法，相关数字亦反映于楼花按揭登记，因此去年全年楼花按揭大增逾五成半。

总结2025年现楼按揭的银行市占率排名，冠军由中银香港以30.9%夺得。该行已连续7年获得全年现楼按揭冠军，并连续15个月荣登现楼按揭月度冠军；汇丰银行以市占率19.8%排名第二；恒生银行以市占率13.5%排名第三；渣打银行以市占率6.8%排名第四；东亚银行以市占率5.5%排名第五。

楼花按揭的银行市占率方面，2025年全年楼花按揭冠军同样由中银香港夺得，市占率达27.2%；汇丰银行以市占率20.7%排名第二；恒生银行以市占率14%排名第三；渣打银行以市占率9.4%排名第四；中国工商银行（亚洲）以市占率6.4%排名第五。

另外，2025年四大银行在现楼及楼花按揭市场的市占率高达70.9%，较2024年的66.9%增加了4%，反映大型银行对按揭市场的态度转趋积极。现时楼价触底反弹，本港市民的置业信心亦显著回升，各大银行对住宅按揭的态度将更加积极，并会继续推出多元化的按揭计划及相关优惠，以吸引优质客户。笔者预计今年现楼按揭将稳步上升，楼花按揭亦将保持增长势头。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁