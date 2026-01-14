深水埗南昌街全幢6200万售 投资者卢华沽货 15年升值35% 料回报约6.2厘

近年市场纷录资深投资者沽物业减磅，最新为投资者卢华沽售深水埗南昌街全幢商住楼，建筑面积约8793方呎，作价约6200万，物业于15年升值35%，新买家料回报约6.2厘。

投资者承接 回报约6.2厘

投资者卢华沽售深水埗南昌街156至158号祥兴大厦全幢，地盘面积约1915方呎，全幢总建筑面积约8793方呎，市场消息透露，该全幢早前以7500万放售，最终以约6200万易手，较意向价减1300万或21%，平均呎价7051元，卢华于2010年6月以4600万购入上址，持货逾15年帐面获利约1600万，物业升值约35%。

上址地舖由教会家品店承租，楼上拥有37间套房，月租合共32万，新买家料回报约6.2厘。

据了解，该地段规划为住宅（甲类）7，楼高6层，由地下至5楼，地下属地舖用途，1楼为写字楼用途，2至5楼为住宅，住宅实用面积每层约1255方呎。新买家看中该全幢回报不俗。现时，学生或劳工宿舍受追捧，买家可透过进一步优化，提高物业价值及增加回报。

该全幢距离港铁深水埗站仅约3分钟步程，交通便利，该区新旧交替，既是历史悠久的旧区，生活配套齐全，近年区内新盘拔地而起，正在变天中。

上环康诺维港大厦全幢2亿易手

另外，上环干诺道西35及36号康诺维港大厦全幢，市场消息透露，以约2亿售出，该厦楼高23层，总面积约36516方呎，平均呎价约5500元。该全幢位处干诺道西，属商厦用途，望海景，顶楼可设置面向维港的大型广告牌。

该物业前身名为生生商业中心，2013年获投资者以3.5亿购，2017年商厦高峰期时，曾以7.2亿放售，惟未有出售，近年商厦市况转差，价格暴跌，该物业去年7月沦为银主盘，叫价逾3亿，现物业以约2亿易手，物业13年间贬值逾40%，易手价较当年少1.5亿。

梭桠道舖每呎7425元售

另外，中细价舖位受捧，何文田梭桠道4至8A号地下6号舖，建筑面积约1600方呎，以1188万成交，平均呎价7425元，租客City Hair，原业主于1991年4月以360万买入，持货35年帐面获利828万，物业升值2.3倍。

美联工商客户董事黄金伟表示，石门安群街1号京瑞广场2期中层写字楼单位出售，建筑面积约4436方呎，业主提供灵活销售方案，可考虑拆售，以满足不同规模企业的需求。整层意向售价为2906万，每方呎约6550元。

黄金伟指出，此单位楼底高度约14呎5吋，空间感十足，且采全包形式，费用已包括管理费、地租及差饷。大厦于2016年入伙，楼龄较新。