新蒲岗工商申重建酒店 涉及1260间客房

长江制衣及六合制衣公司就新蒲岗香港安全印刷大厦，最新向城规会申请重建1幢33层高酒店，共提供1260间酒店客房，对比去年旧方案减少1层及26个客房。

上述项目位于新蒲岗大有街20至24号，目前属「其他指定用途」注明「商贸」地带，申请拟议酒店并略为放宽非建筑用地限制。

较旧方案减少1层

项目地盘面积约2.61万方呎，以地积比率约12倍发展，以兴建1幢楼高33层，包括各1层的地库及防火层，以提供1260间酒店房间，涉及可建总楼面约31.34万方呎。

申请人指，建议的酒店用途符合规划意向，酒店发展不会引致不可接受的交通问题，有助于提升此区的商贸氛围及加快此地区转为商贸区的步伐；而且酒店大楼正面向后退缩3米部分将兴建2. 5米宽雨簷供给行人遮风挡雨。停车位及上落货车位等设施将根据「香港规划标准与准则」标准设置。