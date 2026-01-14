新地粉岭北项目 准建2幢16层高商住楼 可建总楼面约38.99万方呎

多个新项目获批建筑图则，最瞩目为新地旗下粉岭北第10区原址换地项目，获批建2幢16层高商住项目，可建总楼面约38.99万方呎。

屋宇署公布去年11月共批出10份建筑图则，其中港岛3份、九龙3份及新界3份。上述批出的图则包括6项住宅及商住发展、2项工厂及工业发展，以及2项社区服务发展。

可建总楼面38.99万呎

新地发展的粉岭北第10区项目，获准建2幢16层高商住大厦，另设3层平台及1层地库，住宅可建总楼面约27.91万方呎，另有11.09万方呎非住宅楼面，换言之，整个项目可建总楼面约38.99万方呎。

上述项目邻近上水天平山村和梧桐河，属非工业用地地带，在2024年第一阶段补地价金额为5.1668亿完成原址换地程序，在计及兴建公共设施（公共运输交汇处和公众休憩空间）2.678亿建筑费用，即每方呎补地价约2500元，日后将提供约600伙住宅单位，整个项目预计在2030年起逐步落成。

嘉林边道项目批建1幢分层住宅

恒基并购的麦当劳道63号及坚尼地道38B号项目，获批修订图则，最新获准建1幢19层高分层住宅，另有1层地库，以及1幢5层高洋房，可建总楼面约2.73万方呎。

去年11月私楼落成量仅录383伙，较10月3820伙按月大减约9成，并创近半年新低。