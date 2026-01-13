资金流向本港豪宅市场避险 中原料山顶南区豪宅今年升约10%
发布时间：15:44 2026-01-13 HKT
根据中原统计数字，2025年山顶南区市场呈价量齐升局面，料势头延续到今年，其中一手豪宅成交量预计按年增50%，价钱升约10%。二手成交量则录60%升幅，价钱升5%至10%
中原高级资深营业董事何兆棠解释，受地缘政治波动影响，资金流向本港豪宅市场避险。第二，香港各项人才入境计划反应踊跃，推升高端住宅需求，事实上去年1亿元以上豪宅成交中近8成买家为内地客。第三，2025年本港IPO集资金额位列全球第一，预计今年度进一步攀升至3,500亿元，料本港豪宅成为新上市公司资产配置指定类别。
故预期当区一手豪宅成交量按年增50%，而发展商料会惜售，故楼价能升约10%；二手成交量则录60%升幅，价钱升5至10%。
租务市场方面。由于一些放租多年的豪宅项目，如中半山帝景园及竹林苑，近期转租为卖，间接为豪宅租务市场增添一批新需求，故认豪宅租赁个案应会平稳上升，租金视乎单位配套及装修程度有5至10%升幅。
回顾2025年，当区一手及二手市场呈价量齐升局面，合共录得174宗成交，涉资约198.88亿元，分别按年上升59.6%及31.2% 成交较集中于赤柱、大潭及舂磡角等一线地段。
其中扣除内部转让个案，山顶南区2025年录42宗一手豪宅买卖成交，按年增加61.5%更创9年新高。受惠超级豪宅项目深水湾道6号以近年新高价成交，去年总成交金额涉88.91亿元，按年增加约5成，亦创7年新高。
二手方面，区内于2025年录得132宗二手豪宅买卖成交，按年增加59%，成交金额达109.97亿元，按年增19.2%，两者均为4年新高。
