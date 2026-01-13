业界料大手成交陆续有来 全幢商厦受捧 价格止跌回稳

过去半年全幢商厦连录买卖，聚集核心区，然而，新近两宗成交皆为非核心区商厦，北角柯达大厦1期及九龙塘又一城商业大楼，事实上，全幢商厦表现亮丽，去年撑起大市，业界预期今年大手成交陆续有来，全幢商厦仍然受捧，价格止跌回稳。

去年全幢商厦买卖由用家主导，而且集中在核心区包括中环、铜锣湾及湾仔，不过，近期2宗买卖较特别，陈秉志以8亿沽售北角柯达大厦1期全幢，物业位处非核心区，由美资财团承接，近年外资财团主要扮演沽货角色，罕见出手，九龙塘又一城商业大楼以19.8亿易手，属于罕有盘源，虽然位处非核心商业区，惟九龙塘交通方便，区内商厦供应极罕有，市传买家为香港城市大学。

戴德梁行：料今年商厦买卖比重高

戴德梁行执行董事及香港资本市场部主管高伟雄预期，2026年大手成交表现持平，亿元或以工商舖买卖，涉及总额约400亿水平，与2025年相若，商厦仍占较大比重，由于平盘被吸纳，价格止跌趋平稳。近期众多内地公司来港上市，带旺金融市场，料今年内地买家数目较去年多，趁低吸纳自用。

不论金额或宗数，2025年以商厦成交占比最高，高伟雄认为，是经济正在复苏和复常信号，用家吸纳写字楼，长远节省租金支出。而根据戴德梁行资料，2025年逾亿元大额工商舖共录67宗，较去年略少3宗，总金额398亿，按年则大升30%，中资及本地买家撑大市。

华侨银行（香港）斥11.6亿购入中国华融大厦全幢，作为自用。

中原：市场仍由用家主导

中原（工商铺）指，2025年整体工商舖「量升价稳」，第四季录约753宗买卖，全年工商舖总宗数约3588宗，较2024年升约20.9%，重返逾3000宗水平，反映市场表现见稳。第四季成交金额攀升至226.9亿，为2022年来单季最高，总金额录约643.32亿，较去年微升约0.46%。

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，去年第四季录多宗全幢成交，阿里巴巴与蚂蚁斥约72亿购入铜锣湾港岛壹号中心，涉13层写字楼，作为企业香港总部，为2025年最大宗工商舖成交。季内亦录华侨银行（香港）以约11.6亿向英皇集团购入中国华融大厦全幢，作为自用。

陈氏分析，现时商厦市场仍由用家主导，买卖价格相对较为受压，预计2026年商厦呎价持平，个别地区仍有约5%下跌空间，相信随着更多实力买家因价格理想而积极入市，预料2026年第一季可录约240宗买卖，涉及金额约60亿。