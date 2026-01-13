Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾环贸广场8单位4750万沽 买家为基督教团体

近年不少宗教团体承接物业，最新为荃湾指标商厦环贸广场8个单位，平均呎价5302元，以4750万易手，买家为基督教团体。

最新为荃湾沙咀道1号环贸广场7楼8至12室，15至17室，单位建筑面积由419方呎至1413方呎，建筑面积合共为8959方呎，以4750万易手，平均呎价5302元，买家为荃湾基督徒聚会所有限公司。

近月亦连录不同的宗教团体购工厦，九龙湾甲厦富临中心A座三个单位，连一个车位，早前亦由宗教团体承接，涉资合共5187.9万，平均呎价11155元及12560元。

上址为伟业街38号富临中心A座3楼D室，建筑面积约1533方呎，作价1710万，平均呎价11155元，还有，E及F室建筑面积各约1458方呎及1311方呎，合共2769方呎，连同B1层21号车位，以3477.9万易手，平均呎价12560元（未计车位），由戒定慧讲堂有限公司（The International Buddhist Society（Hong Kong）Ltd）承接，戒定慧讲堂现址为牛头角大业街31号协发工商大厦8楼。

去年11月，观塘鸿图道32号德华中心（前称泓傲）中层4个单位，面积约3330方呎，以1980万易手，呎价约5950元，登记买家为香港中华观音山佛教会有限公司。同月，华安联合会亦斥约1187.96万购入柴湾常安街77号商厦物业发达中心的中高层A及B室，共3494方呎，呎价3400元。

去年9月，佐敦吴松街122至124号利际商业大厦2楼全层，建筑面积约1677方呎，以1100万交吉易手，平均呎价约6559元，而新买家为中华基督教会基道堂，目前该教会的会址，位于同区佐敦道23号至29号新宝广场。

