Ares Management扩规模 新租告罗士打大厦1.25万呎办公空间

楼市动向
更新时间：11:07 2026-01-13 HKT
发布时间：11:07 2026-01-13 HKT

近年不少金融机构扩规模，承租更多写字楼楼面，另类资产管理公司Ares Management于中环告罗士打大厦扩充楼面，新增面积1.25万方呎，连同原址楼面，最新承租楼面共为2.5万方呎。

租约今年3月生效 银行金融租客占42%

置地公司宣布， Ares Management将于中环告罗士打大厦扩充并倍增其办公空间，Ares将在其自2017年起租用的同一大厦内办公空间，新增约1.25万方呎面积，新租约将于2026年3月生效。

置地公司香港商厦业务部董事及主管安德燊表示，很高兴Ares选择在置地公司中环物业组合内扩展业务，进一步印证置地作为金融服务企业首选位置，置地致力为租户提供创新服务、世界级设施及卓越网络。截至2025年6月30日，旗下中环写字楼所有物业租户，银行及其他金融服务租客比例占42%，保持最大租户类别。

根据市场上代理指，Ares Management原址为告罗士打大厦40楼单位，最新面积倍增至2.5万方呎。该厦市值呎租逾100元至120多元。

告罗士打大厦位于德辅道中与毕打街交界，原址于1926年至1928年曾是全港最高建筑物，现时大厦1980年重建，成为置地广场一部分。


 

