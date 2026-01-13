荃威花园2房获新婚上车客承接 追价至365万成交 呎价约6848元

楼市气氛好转，买家信心逐步回升，屋苑连录追价成交个案。中原高级区域营业经理陈文杰表示，荃湾荃威花园H座低层4室，面积533方呎，2房间隔，原开价363万放售，放盘3日已经吸引两组客争购，业主决定反价，最终由新婚上车客追价2万至365万承接，呎价约6848元。

荃威花园365万沽

利嘉阁分行联席董事梁均耀表示，青衣灏景湾1期2座高层B室，面积约519方呎，属2房间隔，单位原以710万放售，吸引多组客洽购，业主决定反价至712万，最终由外区用家追价购入，呎价约13719元。

除追价成交之外，部分屋苑录高价成交。中原区域营业经理王勤学表示，元朗朗庭园3座高层F室，面积446方呎，2房间隔，原开价515万放售，最新获上车客议价至512.8万承接，呎价11498元，成交价创屋苑2房单位2024年至今逾两年新高。

此外，屋苑特色户持续获承接。美联分行联席区域经理叶容生表示，粉岭绿悠轩一个顶层单位，面积约452方呎，2房间隔。据悉单位早前以460万放售，议价后获同区首置客以445万承接，呎价约9845元，属于市价成交。

中原分行高级区域经理许永生表示，长沙湾宇晴轩7座高层C及D室，面积948方呎，3房套间隔，单位最初以1550万放售，最新以1540万易手，呎价16245元，属市价水平。

美联分行营业经理陈伟健表示，葵涌广场1座中层G室，面积约536方呎，属3房间隔。据悉单位早前以758万放售，议价后获同区换楼客以715万承接，呎价约13340元，属市价水平，并为屋苑本月首宗成交。