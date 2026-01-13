Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山顶豪宅La Hacienda连录成交 高层户6860万沽

楼市动向
更新时间：11:00 2026-01-13 HKT
发布时间：11:00 2026-01-13 HKT

近期整体楼市好转之际，吸引不少豪客出动购货；山顶加列山道豪宅La Hacienda连录成交，其中一个高层4室，面积2865方呎，以6860万连车位成交，呎价约23944元。

另外，该屋苑一个高层3室，面积2734方呎，则以6540万连车位易手，呎价约23921元；据了解，原业主早于1996年以2850万购入，持货30年易手，帐面获利约3690万或1.3倍。

海璇每呎3.7万易手

中原高级资深区域营业董事陈家鸿表示，北角海璇2B期2座低层A室，面积1437方呎，属4房双套间隔，可享开扬海景，买卖双方商讨一周后，最终连车位以5400万成交，呎价37578元。原业主于2024年10月以4968万连车位一手购入，持货仅15个月易手，帐面获利432万或8.7%。

