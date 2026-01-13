新地成北都发展最多土地发展商 已有8个住宅项目 涉约1万伙

政府全速发展北都，部分财团更率先「插旗」发展；其中，新地近年密密在增加土地储备，单计在北都已有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位，可建楼面约474万方呎，是北都发展规划公布以来，在区内发展最多土地发展商。

可建楼面约474万方呎

新地指，集团积极投资和开发北都，是北都发展规划公布以来在区内发展最多土地的发展商。计及今次古洞南项目，新地在北都已经有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位，可建楼面面积约474万方呎。

包括去年初更达成洪水桥/厦村新发展区的首宗原址换地补地价协议，该项目经扣除2.86亿工程费用后，补地价金额为16.6807亿，每方呎楼面补地价约1435元，日后将会提供约2300伙，可建总楼面面积约116.25万方呎。

新地在北都已有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位。

新地亦正在北都发展多个大型项目，包括毗邻港铁古洞站大型项目、粉岭北第10区的项目，地盘面积98898方呎，可建商住楼面面积30.81万方呎，补地价成本包括金额5.1668亿，及兴建公共设施（公共运输交汇处和公众休憩空间）2.678亿的建筑费用，即每平方呎约2500元。该项目拟建600伙，预计2030年起逐步落成。

而元朗东成里项目等，该项目在2023年中以23亿完成补地价，以可建楼面约80万方呎计，每方呎楼面补价约2865元；该项目在2021年初获城规会有附带条件下批出，预计兴建8幢8至21层高住宅大楼，住宅总楼面75.7万方呎，可提供1518伙；当中项目1A期在上月已申请预售楼花同意书，涉及665伙，预计关键日期为2028年3月31日。

古洞南补地价14亿

另外，该公司最近与政府就上水古洞南一幅土地达成补地价协议，完成补地价后，该土地可建楼面面积超过120万方呎，可建住宅单位逾2700伙，将成为该区近年最大型住宅发展项目，亦令该幅位于北都的土地更能「地尽其用」，以优质住宅配合北都全面发展的庞大住屋需求。

据了解，上述古洞南项目早前跟政府达成改契补地价协议，补价金额约13.96亿，以新增楼面约107万方呎计，每呎楼面补价约1129元。若连同项目于2018年时首次约5.35亿补地价金额，该项见总补价约19.31亿。