Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新地成北都发展最多土地发展商 已有8个住宅项目 涉约1万伙

楼市动向
更新时间：10:25 2026-01-13 HKT
发布时间：10:25 2026-01-13 HKT

政府全速发展北都，部分财团更率先「插旗」发展；其中，新地近年密密在增加土地储备，单计在北都已有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位，可建楼面约474万方呎，是北都发展规划公布以来，在区内发展最多土地发展商。

可建楼面约474万方呎

新地指，集团积极投资和开发北都，是北都发展规划公布以来在区内发展最多土地的发展商。计及今次古洞南项目，新地在北都已经有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位，可建楼面面积约474万方呎。

包括去年初更达成洪水桥/厦村新发展区的首宗原址换地补地价协议，该项目经扣除2.86亿工程费用后，补地价金额为16.6807亿，每方呎楼面补地价约1435元，日后将会提供约2300伙，可建总楼面面积约116.25万方呎。

新地在北都已有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位。
新地在北都已有8个发展项目，涉及约1万伙住宅单位。

新地亦正在北都发展多个大型项目，包括毗邻港铁古洞站大型项目、粉岭北第10区的项目，地盘面积98898方呎，可建商住楼面面积30.81万方呎，补地价成本包括金额5.1668亿，及兴建公共设施（公共运输交汇处和公众休憩空间）2.678亿的建筑费用，即每平方呎约2500元。该项目拟建600伙，预计2030年起逐步落成。

而元朗东成里项目等，该项目在2023年中以23亿完成补地价，以可建楼面约80万方呎计，每方呎楼面补价约2865元；该项目在2021年初获城规会有附带条件下批出，预计兴建8幢8至21层高住宅大楼，住宅总楼面75.7万方呎，可提供1518伙；当中项目1A期在上月已申请预售楼花同意书，涉及665伙，预计关键日期为2028年3月31日。

古洞南补地价14亿

另外，该公司最近与政府就上水古洞南一幅土地达成补地价协议，完成补地价后，该土地可建楼面面积超过120万方呎，可建住宅单位逾2700伙，将成为该区近年最大型住宅发展项目，亦令该幅位于北都的土地更能「地尽其用」，以优质住宅配合北都全面发展的庞大住屋需求。

据了解，上述古洞南项目早前跟政府达成改契补地价协议，补价金额约13.96亿，以新增楼面约107万方呎计，每呎楼面补价约1129元。若连同项目于2018年时首次约5.35亿补地价金额，该项见总补价约19.31亿。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
22小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
21小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
18小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
6小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
4小时前
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
14小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
23小时前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
17小时前