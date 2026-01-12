鸭脷洲南湾3房3.9万租出 呎租逾51元 高市价8%

住宅租务市场保持活跃，并且连录高市价租赁个案。港置高级联席董事谭浩智表示，鸭脷洲南湾极高层C室，面积约763方呎，属3房间隔，单位以每月4万放租约两星期，最新以每月3.9万租出，呎租约51.1元，较市价高约8%。

他又说，新租客为家庭客，本身居于相同屋苑，因为家庭成员增加，需要更换面积较大单位，而业主于2010年斥资1244.5万购入上述单位，以最新租金计算，租金回报率约3.8厘。

汇玺月租2.5万

港置首席区域董事马汉伟表示，南昌站汇玺7座中层C室，面积约352方呎，属1房间隔，单位以每月约2.75万放租后约1个月之后，获外区客洽租，经议价后以每月2.5万租出，呎租约71元，较市价高约8%。

资料显示，业主于2021年以约1052.1万购入上述单位，按最新租金计算，租金回报率约2.85厘。

Belgravia Place呎租59元

除高市价之外，部分屋苑录高回报租务个案。中原分行高级区域经理许永生表示，长沙湾Belgravia Place 1B座高层1室，面积341方呎，采2房间隔，最新以每月2万租出，呎租约59元。业主于2024年3月以553.68万一手购入单位，按最新租金计算，租金回报率达4.3厘。

至于其他租赁个案，港置分行首席联席董事曾家辉表示，大角咀奥栢．御峰1座一个极高层单位，面积约334方呎，属1房间隔，单位以每月1.8万放租，议价后以每月1.7万租出，呎租约50.9元，属市价水平。

资料显示，业主于2015年以约546万购入上述单位，以最新租金计算，租金回报率约3.7厘。

祥益区域董事黄庆德表示，屯门丰景园2座中层2室，面积339方呎，2房间隔，最新获区内客以每月1.2万短租3个月，并一次过缴付租金，平均呎租约35.4元。