10大屋苑交投保持平稳 合共录约10宗成交

楼市动向
更新时间：11:04 2026-01-12 HKT
发布时间：11:04 2026-01-12 HKT

新盘销情理想带动整体楼市气氛，10大屋苑于刚过去的周末交投保持平稳，合共录约10宗成交，当中以荔枝角美孚新邨及沙田第一城表现较为突出。

美孚新邨录3宗成交

综合各大物业代理统计显示，过去两日美孚新邨合共录约3宗成交。中原分行区域营业经理林家杰表示，最新包括二期吉利径2号中层A室，面积475方呎，1房间隔，以499万易手，呎价约10505元。据了解，原业主于2010年以275万购入单位，持货16年转售，帐面获利224万，期内单位升值81%。

第一城连环售4伙

沙田第一城于刚过去的周末录约4宗成交，利嘉阁高级区域董事黄万盛表示，最新包括24座高层D室，面积约326方呎，以457万易手，呎价约14018元。

中原分行副区域营业董事吴焯诚表示，该屋苑52座中层C室，面积304方呎，2房间隔，以443万成交，呎价约14572元。据悉，原业主于2019年以500万购入上述单位，持货7年转售，帐面蚀让57万，期内单位跌价约11.4%。

红磡黄埔花园过去两日录约2宗成交，利嘉阁分行高级联席董事余美宝表示，最新录得的成交包括9期9座高层A室，面积约771方呎，成交价约980万，呎价约12711元。

至于其他二手成交个案，利嘉阁分行联席董事卢振群表示，大角咀帝栢海湾5座高层F室，面积约475方呎，采2房间隔，单位原开价1000万放售，议价后获区内用家以995万合理价承接，呎价约20947元。据悉，原业主于2009年以约467万买入上述单位，现转售帐面获利约528万，期内单位升值约1倍。

美联高级区域经理佘锦骅表示，西湾河鲤景湾逸华阁高层A室，面积约801方呎，3房套间隔，议价后获外区换楼客以以1180万承接，呎价约14731元。原业主于2009年以约650万购入上述单位，是次转售帐面获利约530万，期内单位升值约81.5%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

