工商舖录3721宗买卖 中原：按年升25%
更新时间：10:34 2026-01-12 HKT
发布时间：10:34 2026-01-12 HKT
2025年工商舖市况波澜起伏，下半年利好消息众多，成交量显著上升。根据中原（工商舖）数据显示，2025年全年工商舖录3721宗成交，按年增长约25%。
中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，12月份工商舖录约295宗买卖，按月回落约9.79%，对比去年同期则增加约13.03%。
受中国建设银行大厦成交带动，12月金额按月及按年分别升约74.02%及58.23%，录约104.31亿，全年录总额约680.08亿，按年微升约6.2%。
写字楼市场方面，12月份录约45宗成交，按月大幅回落约43.75%，按年升约15.38%；总金额录约83.99亿，按月及按年分别升约1.08倍及3.13倍。
料今年首季「量升价稳」
12月份的写字楼瞩目成交，推高金额走势，中环中国建设银行大厦共11层全层办公楼面，总面积约111622方呎，由京东以34.98亿承接，荣登全年大宗买卖第三位。
新一份财政预算案下月公布，市场憧憬政府再出招振经济，潘氏认为，买家焦点回归工商舖，现阶段仍属买方主导，成交价较受压，预期2026年首季维持「量升价稳」态势。
