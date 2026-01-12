九龙城狮子石道舖 980万易手 永伦连环沽货 50年升值48倍

「收租王」永伦集团持续沽货，除了银码数以亿计的物业外，亦有细码舖位，九龙城狮子石道地舖以980万易手，平均呎价1.31万，持货50年升值48倍。

伦志炎1976年以20万购入

九龙城狮子石道78至114号恒胜楼地下2号舖连入则阁楼，地舖建筑面积约750方呎，以980万易手，平均每呎1.31万，原业主为永伦集团创办人伦志炎，1976年3月以20.079万以私人名义买入，持货50年帐面获利959.921万，升值47.8 倍。

据了解，该舖位实用约520方呎，天井约90呎，另外阁楼约575方呎，门阔约10呎，深约60呎，以交吉形式易手。

永伦沽售九龙城狮子石道78至114号恒胜楼地下2号舖，作价980万。

高峰期市值3000万

熟悉九龙城人士表示，狮子石道曾是九龙城最畅旺街道，早年牌挡聚集，有如现时的花园街，后来牌挡清拆，街舖价值水涨船高，高峰期上述舖位市值约3000万，惟随着舖市回落，现时该街道不乏交吉舖位，月租3万有交易。

永伦集团近期亦沽售大角咀护老院舖址，大角咀棕树街2至20号荣富苑1楼及2楼，建筑面积分别8881方呎及8873方呎，合共约17754方呎，以1.08亿易手，平均每方呎6083元。

永伦于2021年3月以2.3亿购入，持货5年帐面亏损1.22亿，物业贬值53%。该物业由护老院承租，月租84.81万，新买家料回报9.4厘。

另外，该集团近期亦售出金钟力宝中心1楼4号舖、阁楼1层1号单位及阁楼2层部分，作价3亿，物业总面积约2.87万方呎，呎价约1万，持货8年蚀约60%。

该巨舖曾由中信银行租用多年，月租高达150万，银行早前迁出，现交吉交易。市场人士透露，新买家为日本化妆品「FANCL」代理商老板陈志明或有关人士，不排除自用。

相关文章：

金钟美银中心单位2533万易手 永伦集团沽货 平均每呎16556元