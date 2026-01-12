Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铁路盘去年二手交投逼6800宗 东铁线升幅最大 上月边个屋苑最旺？

楼市动向
更新时间：06:00 2026-01-12 HKT
发布时间：06:00 2026-01-12 HKT

去年楼市受多项利好因素带动，市场气氛明显转旺，其中二手住宅交投创4年新高，一向备受关注的铁路沿线物业亦表现理想。美联物业分析师岑颂谦指出，据美联物业研究中心综合土地注册处资料统计75大铁路沿线屋苑显示，2025年共录6,783宗二手注册，较2024年按年增约9.5%。

去年8条铁路线注册量全线升

若将75大铁路沿线屋苑按铁路路线划分，2025年8条铁路路线注册量全线按年上升，当中东铁线宗数按年增约14.6%，升幅为8线之中最大；东涌线升约13.9%紧随；屯马线及将军澳线亦分别升约11.5%及约10.6%，当中屯马线更以2,654宗排众线之首，将军澳线则以1,186宗排第二位；至于南港岛线、观塘线、港岛线按年分别升约9.7%、约9.2%及约6.6%，而宗数升幅最少的荃湾线，按年则升约3.8%。

2025年75大铁路沿线屋苑按铁路路线划分二手注册量按年比较。
每月75大铁路沿线屋苑二手注册量。
单计去年12月注册量增7%

若单以去年12月注册量计算，75大铁路沿线屋苑月内共录678宗二手注册，按月增加约6.9%，连升3个月，并创自2024年4月后的20个月新高。

即睇注册量首十位屋苑及呎价：

上月4个铁路盘「零成交」

75大铁路沿线屋苑之中，12月共有38个屋苑二手注册量按月上升，当中包括上水中心成交增300%、筲箕湾峻峰花园增300%，以及车公庙溱岸8号增500%等；28个屋苑宗数按月下跌，包括太和太湖花园跌67%、海怡半岛跌52%，以及沙田围跌83%；其余9个屋苑宗数维持不变；而「零成交」的屋苑则连续2个月维持4个，分别为大窝口缙庭山、旺角Skypark、何文田天铸及铜锣湾伊利莎伯大厦。

2025年12月港铁沿线主要项目平均实用呎价
康城上月录72宗成交居首

以注册量排名的话，日出康城上月录得72宗二手注册居首，按月增加约5.9%；黄埔花园以38宗二手注册紧随其后，宗数按月大增加约31%；美孚新邨按月更大升约42.3%至37宗，以1宗之差排第三位；至于天水围嘉湖山庄以35宗排第四。此外，上月最活跃的屋苑之中，将军澳天晋录23宗，按月大升约156%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

