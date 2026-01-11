租赁市场续旺 北角琼峰园3房6.3万租出 Park YOHO月租2.3万
更新时间：09:58 2026-01-11 HKT
发布时间：09:58 2026-01-11 HKT
租赁市场持续畅旺，利嘉阁高级分区董事梁启豪称，北角琼峰园A座高层2室，面积约1,313方呎，采3房套间隔，获区内租客以6.3万连车位承租，呎租约48元。
中原区域营业经理王勤学表示，元朗Park YOHO新近录得1A期11B座高层B室，面积714方呎，月租叫价2.35万，获北环线工程人员以2.3万承租，呎租32元。
豫丰花园获外区租客承租
利嘉阁分行高级经理陈志伟说，屯门豫丰花园9座低层F室，面积约584方呎，获外区租客以1.32万承租，呎租约23元。
祥益高级分行经理古文彬表示，屯门泽丰花园4座高层G室，面积593方呎，租客为区内客，议价后以1.35万承租，呎租23元。
祥益区域董事袁思贤称，屯门时代广场A座低层6室，面积314方呎，获区外客承租，月租1.15万。
