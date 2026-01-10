筲箕湾住宅地突推招标 市场估值最高11亿元

地政总署昨日公布，下周五（16日）推出筲箕湾东大街住宅地招标，截标日期为下月13日。综合市场估值约8.49亿至11.11亿，每方呎楼面估值约6500至8500元。

上述筲箕湾东大街（筲箕湾内地段第860号）住宅用地，现址为丢空约8年的前筲箕湾街市大厦等用地，邻近港铁筲箕湾站。地盘面积约1.45万方呎，涉及可建总楼面约14.53万方呎，预期提供约200伙。

该地皮原为「政府、机构或社区」用地，现已完成城规改划程序，改划作「住宅（甲类）7」地带，作高密度住宅发展，兴建不高于110米的私人住宅。建筑物最低3层，商业用途（例如商店及服务行业和食肆）属经常准许用途。

综合业界分析指出，楼市气氛持续向好，新盘销情保持理想，刺激近期发展商积极增加土地储备，而上址发展规模较细，入场门槛较低，加上港岛区住宅用地供应十分有限，地皮位处市区地段，料可吸引中小型甚至大型发展商入标竞投。



