九龙塘毕架山峰 宽敞长厅时尚气派 坐享开扬市景 月租43800元
更新时间：18:25 2026-01-12 HKT
九龙塘歌和老街豪盘毕架山峰，位置自成一隅，环境恬静，私隐度高。是日为大家精选屋苑2座中层C室，实用面积839方呎，3房1套连工人房间隔，厅房实用。
甫入单位，即见宽敞长厅，屋主以不同家具区分两厅，饭厅天花挂有水晶吊灯，凸显气派，其中一面墙设计为镜子，令此厅视觉上增加空间感，现放置了圆形饭桌，由4张餐椅围绕着。客厅靠墙放了三人沙发，对面放有电视柜，另连有落地玻璃趟门，可享区内开扬市景。
839方呎3房1套
单位间隔为3房1套连工人房，主人房有玻璃阔窗，并靠窗放置双人床，另有组合到顶衣柜，可轻松存放衣物。另外2房开则方正，当中有一房放置了儿童床，亦有组合储物柜。浴室保养得宜，备有浴缸。
毕架山峰共219个单位，会所提供泳池、健身室、多用途运动场等。屋苑邻近港铁九龙塘站及商场又一城。
必睇靓位
- 自成一隅，私隐度高
- 内附靓装，即租即住
- 3房1套，家庭之选
- 徒步到又一城商场
放租单位资料
物业名称：毕架山峰
地址：歌和老街20号
楼龄：19年
单位：2座中层C室
实用面积：839方呎
间隔：3房1套连工人房
叫租：43800元
呎租：52元
代理行：中原地产
电话：6285 7098（苏先生）
*相片由代理行提供
