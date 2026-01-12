九龙塘毕架山峰 宽敞长厅时尚气派 坐享开扬市景 月租43800元

九龙塘歌和老街豪盘毕架山峰，位置自成一隅，环境恬静，私隐度高。是日为大家精选屋苑2座中层C室，实用面积839方呎，3房1套连工人房间隔，厅房实用。

甫入单位，即见宽敞长厅，屋主以不同家具区分两厅，饭厅天花挂有水晶吊灯，凸显气派，其中一面墙设计为镜子，令此厅视觉上增加空间感，现放置了圆形饭桌，由4张餐椅围绕着。客厅靠墙放了三人沙发，对面放有电视柜，另连有落地玻璃趟门，可享区内开扬市景。

839方呎3房1套

单位间隔为3房1套连工人房，主人房有玻璃阔窗，并靠窗放置双人床，另有组合到顶衣柜，可轻松存放衣物。另外2房开则方正，当中有一房放置了儿童床，亦有组合储物柜。浴室保养得宜，备有浴缸。

毕架山峰共219个单位，会所提供泳池、健身室、多用途运动场等。屋苑邻近港铁九龙塘站及商场又一城。

必睇靓位

自成一隅，私隐度高

内附靓装，即租即住

3房1套，家庭之选

徒步到又一城商场

放租单位资料

物业名称：毕架山峰

地址：歌和老街20号

楼龄：19年

单位：2座中层C室

实用面积：839方呎

间隔：3房1套连工人房

叫租：43800元

呎租：52元

代理行：中原地产

电话：6285 7098（苏先生）

*相片由代理行提供