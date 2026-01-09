纪惠赤柱滩道豪宅买家身份曝光 港区人大陈振彬掷3.1亿接货 近年频入市购酒店商厦

纪惠集团上月初以约3.1亿售出赤柱滩道8号物业，最新买家身份终于曝光，新买家以Harry Corporation Limited名义登记，董事为陈振彬（CHAN CHUNG BUN BUNNY），与港区全国人大代表陈振彬名字相同。

陈振彬现为港区全国人大代表、团结香港基金顾问、九龙社团联会永远会长，及港铁独立非执行董事，并曾任观塘区议会主席。

放盘7个月累减四成

纪惠集团去年初放售南区赤柱滩道8号物业，叫价5.2亿元，惟一直乏人承接。直至2025年8月大幅劈价至4亿元放盘，最终在12月初减至3.1亿元易手，累减约40%。该集团2019年以5.5亿元购入物业，持货6年间贬值约44%。

项目具重建价值

资料显示，赤柱滩道8号醇庐由3幢3层高的低密度住宅组成，共提供9个单位，每伙面积约2095方呎，另有10个车位。项目亦具重建价值，占地面积约26600方呎，现址面积约18852方呎，涉及可建总楼面约19950方呎。

以项目最高重建楼面面积19,950方呎计算，楼面呎价约15,539元。

事实上，陈振彬及有关人士近年亦频频购入不同物业，包括2024年11月斥资约2.68亿购入天后威非路道21号Twenty One Whitfield酒店，地盘面积约1984方呎，现为一幢32层高酒店，提供54间客房，总楼面约34803方呎。以成交价约2.68亿计算，平均每间客房价值约496万元。另外，亦在2021年3月，透过公司名义以6500万买入观塘商厦源成中心9楼全层。