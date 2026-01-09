「师奶兵团」积极入市扫货 斥1367万连购2伙美孚新邨

二手楼价见底回升，加上楼市全面撤辣，吸引投资者加速入市。市场消息指，人称「师奶兵团」的著名投资者上月斥资1,367万元连扫2伙美孚新邨。

美孚新邨3期百老汇街57号高层C室，实用面用511方呎，属于2房间隔，业主叫价550万元放售，议价后以535万元成交，呎价10,470元。原业主早于2015年以600万元购入，持货约10年帐面蚀让65万元或11%，若连使费料实蚀约90万元或约15%。

除上述单位外，「师奶兵团」于去年12月初以832万元，购入美孚新邨1期百老汇街14号低层C室，实用面积946方呎，属于4房间隔，成交呎价8,795元，造价较银行网上估价945万元低约12%。原业主2015年以980万元购入，单位10年间贬值15%。

600万沽美孚新邨两房 3个月帐赚70万

公司注册处资料显示，「师奶兵团」去年9月以约550万元，购入美孚新邨6期兰秀道46号高层G室，实用面积559平方呎，呎价9,839元。另外，「师奶兵团」又以600万元沽出美孚新邨6期一个高中层两房户，实用580平方呎，持货约三个月，帐面赚约70万元。

「师奶兵团」成名美孚新邨

事实上，「师奶兵团」自楼市全面撤辣后积极重投市场，2024年至今先后购入6个美孚新邨单位，涉资3,492万元，当中3个单位短炒离场，帐面合共获利173万元。

翻查资料，「师奶兵团」于2001年已开始以公司名义买卖美孚新邨，先后买卖过逾60个住宅及车位。高峰期同时持有逾30个单位放盘，以该屋苑当时放盘量约400个计，市占率约1成，惟2010年11月政府推出额外印花税（SSD）的楼市辣招后，便完全没有再购入住宅单位。

