杏花邨3房银主盘670万拍出 5组客抢高132万 较银行估值低3%

楼市气氛向好，业主收窄议价空间，用家及投资客转投拍卖场「寻宝」。忠诚拍卖行昨日举行拍卖会，吸引约80人出席，并且即场拍出5项物业，包括3个银主盘及2个法院令物业，其中柴湾杏花邨一个银主盘，获5组客抢高25%至670万拍出，较银行估值仅低约3%。

忠诚拍卖行发言人表示，昨日推出约10项物业拍卖，并且拍出5项物业，其中成交金额最高为柴湾杏花邨35座中层5室，面积561方呎，3房间隔，属银主盘，开拍价538万，最终获5组客抢高132万或约25%，以670万拍出，较银行估价690万低约3%，呎价约11943元。

据悉，单位原本由一名内地客持有，其于2013年8月，以618万元买入单位，惟之后因断供被银主收回单位。若与2013年8月的成交价618万比较，是次造价较买入价高约8%，惟较银行估价690万元，低出20万元或约3%。

嘉湖山庄488万沽

此外，天水围嘉湖山庄丽湖居10座中层A室，面积635方呎，3房间隔，属银主盘，开拍价390万，获3组客抢高98万或25%，以488万拍出，较银行估价547万，低59万或约11%，呎价7685元，若与2004年5月的成交价142.8万比较，单位22年内升值345.2万或约2.42倍。

大埔广场宜德阁高层G室，面积422方呎，2房间隔，银主开价320万拍卖，获5组客抢高42万或13%，以362万拍出，较银行估价458万。低96万或约21%，呎价8578元。

天水围天颂苑P座中层6室，面积429方呎，属法院令物业，以自由巿场价276万推拍，最终获2组客抢高3万或1%，以自由巿场价279万拍出，呎价6503元。