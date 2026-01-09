中细价屋苑连录市价成交 外区客「租转买」 500万购荃锦中心做业主

近期整体楼市持续回暖，吸引不少上车客出动购货，连带细价及中价屋苑表现随之「价量齐升」，其中荃锦中心有高层户获租客斥「5球」成功租转买；而元朗尚悦一个2房户获上车客以405万承接，并创屋苑同类单位逾1年新高。

买家于新界西北租楼逾3年

中原高级分区营业经理徐伟业指出，荃湾荃锦中心1座高层A室，面积369方呎，2房间隔，叫价510万放盘约半个月，获租客议价后以市价500万「租转买」，呎价13550元。据悉，原业主于1995年以183万购入，持货约31年后转售，帐面获利317万，单位期内升值1.7倍。

徐伟业表示，买家为一对夫妇，于新界西北租楼超过3年，有感租金虽然较其它地区相宜，但因而被业主年年加租，加上单位不近铁路，通勤时间长，因此趁现时低息环境到市区近铁路的地点置业。

尚悦2房户获上车客405万承接

中原区域营业经理王勤学表示，元朗尚悦3座高层F室，面积358方呎的2房户，叫价415万放售，获上车客议价后减至405万成交，呎价11313元，成交价创屋苑标准分层「细两房」单位16个月新高。

利嘉阁首席联席董事许喜龙称，荃湾翠丰台1座中层G室，面积424方呎，2房间隔，原开价约550万放售，获换楼客议价后减价10万至540万承接，呎价12736元。据悉，原业主于2002年以约137.6万买入，持货24年后易手，现帐面获利约402.4万，单位期内升值约2.9倍。

世纪21奇丰高级分行经理杨丽娟表示，沙田第一城16座中层D室，面积327方呎，2房间隔，原叫价468万，议价后减价26万或5.6%，以442万获外区上车客承接，呎价13517元，属市价成交。据了解，原业主于2016年4月以350万购入上址，持货10年后转售，现帐面获利92万，单位期内升值26.3%。

港置首席联席董事谢启源说，深水埗海柏汇高层E室，单位面积276方呎，属1房间隔，原以450万放售，放盘5日后即获议价40万至410万易手，新业主为外区首置客，并于无睇楼情况后入市，呎价14855元，属市价成交。