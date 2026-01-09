豪宅特色户不乏捧场客 大坑名门复式户逾1.1亿成交

豪宅特色户向来有价有市，并不乏捧场客；市场消息指，大坑豪宅屋苑名门2座一个顶层复式户，面积达2985方呎，最新以1.118亿连2个车位登记成交，呎价约37454元。据了解，新买家以公司名义购入。

跑马地礼顿山呎价3万

跑马地比华利山H座高层一个单位，面积1334方呎，近日以3180万连1个车位易手，呎价约23838元。

跑马地礼顿山9座一个高层户，面积924方呎，原则为2房套间隔，以2950万易手，呎价约31926元；据了解，原业主早于2003年以868万购入，持货23年转手，帐面劲赚2082万，期内单位升值约2.4倍。

世纪21日升联席董事蔡嘉骏表示，北角摩天大厦低层D室，面积1806方呎，属3房主人套房连工人房设计，可享维港全海景，单位叫价2780万放售，新近减价100万至2680万成交，呎价约14839元。

蔡氏补充，原业主于2010年以1930万购入，持货至今沽货，帐面大幅获利750万或39%。

港置研究部董事王品弟表示，据土地注册处资料显示，去年逾千万二手住宅录5444宗注册，较2024年的4656宗增加约16.9%，创3年新高。相较2025年二手住宅（包括二手私人住宅及二手公营房屋）录46239宗注册，较2024年的40734宗增加约13.5%，逾1000万二手住宅注册量按年增幅胜大市，其占整体二手住宅注册量比率由2024年低位约11.4%，回升至2025年约11.8%。预期今年楼市持续向好，逾1000万二手住宅注册量势将进一步向上。

若以三区划分2025年逾1000万二手住宅注册量按年表现，当中港岛区录2006宗逾1000万二手住宅注册，宗数三区中最多，较2024年的1720宗增加约16.6%；九龙区录1752宗注册，较2024年的1436宗增加约22%，升幅三区中最显著；新界区录1686宗注册，较2024年的1500宗增加约12.4%。