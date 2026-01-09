Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅特色户不乏捧场客 大坑名门复式户逾1.1亿成交

楼市动向
更新时间：10:48 2026-01-09 HKT
发布时间：10:48 2026-01-09 HKT

豪宅特色户向来有价有市，并不乏捧场客；市场消息指，大坑豪宅屋苑名门2座一个顶层复式户，面积达2985方呎，最新以1.118亿连2个车位登记成交，呎价约37454元。据了解，新买家以公司名义购入。

名门2座一个顶层复式户，最新以1.118亿连2个车位登记成交。
名门2座一个顶层复式户，最新以1.118亿连2个车位登记成交。

跑马地礼顿山呎价3万

跑马地比华利山H座高层一个单位，面积1334方呎，近日以3180万连1个车位易手，呎价约23838元。

跑马地礼顿山9座一个高层户，面积924方呎，原则为2房套间隔，以2950万易手，呎价约31926元；据了解，原业主早于2003年以868万购入，持货23年转手，帐面劲赚2082万，期内单位升值约2.4倍。

跑马地礼顿山9座一个高层户，面积924方呎，原则为2房套间隔，以2950万易手，呎价约31926元。
跑马地礼顿山9座一个高层户，面积924方呎，原则为2房套间隔，以2950万易手，呎价约31926元。

世纪21日升联席董事蔡嘉骏表示，北角摩天大厦低层D室，面积1806方呎，属3房主人套房连工人房设计，可享维港全海景，单位叫价2780万放售，新近减价100万至2680万成交，呎价约14839元。

蔡氏补充，原业主于2010年以1930万购入，持货至今沽货，帐面大幅获利750万或39%。

港置研究部董事王品弟表示，据土地注册处资料显示，去年逾千万二手住宅录5444宗注册，较2024年的4656宗增加约16.9%，创3年新高。相较2025年二手住宅（包括二手私人住宅及二手公营房屋）录46239宗注册，较2024年的40734宗增加约13.5%，逾1000万二手住宅注册量按年增幅胜大市，其占整体二手住宅注册量比率由2024年低位约11.4%，回升至2025年约11.8%。预期今年楼市持续向好，逾1000万二手住宅注册量势将进一步向上。

若以三区划分2025年逾1000万二手住宅注册量按年表现，当中港岛区录2006宗逾1000万二手住宅注册，宗数三区中最多，较2024年的1720宗增加约16.6%；九龙区录1752宗注册，较2024年的1436宗增加约22%，升幅三区中最显著；新界区录1686宗注册，较2024年的1500宗增加约12.4%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
12小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
15小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
18小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
1小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
20小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
16小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
2小时前
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
2小时前
打鼓岭清晨惊现-1.2°C 「银纱」覆盖车身、菜田
01:13
打鼓岭清晨惊现-1.2°C 「银纱」覆盖车身、菜田
突发
3小时前