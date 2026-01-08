麦当劳近半年卖出第6舖 1.19亿沽铜锣湾怡和街巨舖 新买家料回报6厘

连锁快餐店美国麦当劳再沽售舖位，最新沽出铜锣湾怡和街46至54号麦当劳大厦1楼全层连地下入口，2楼全层及5楼A、B、C平台，建筑面积约10,270方呎，作价约1.19亿元，呎价约11,558元。

该巨舖由麦当劳现时以每月约59.7万元承租，新买家料回报6厘。麦当劳于去年7月底推出8项舖位招标，包括上述铜锣湾舖，至今暂售6个舖，是次为成交价最高的商舖，而早前沽出的舖位，包括元朗、西环、旺角、慈云山及大角咀，合共套现约4.9亿元。

麦当劳首阶段招标推8舖位：

