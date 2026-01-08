Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长实元朗项目批预售 共提供112伙洋房

楼市动向
地政总署公布上月预售楼花同意书，文件显示，长实旗下位于元朗流业街洋房项目获批售楼纸，共涉及112伙，发展商早前已透露，项目将会以现楼形式发售。

丰资源等旗下土瓜湾美善同道55号项目，上月则撤回申请，共涉及102伙。另外，由信和、招商局置地、鹰君及市建局合作发展的土瓜湾荣光街88号项目，文件显示项目单位总数由原来的458伙减少7伙至451伙。

据美联研究中心综合地政总署资料显示，去年新申请预售楼花私人住宅共录7233伙，较2024年录得的7059伙的11年低位轻微回升约2.5%，仍创自2013年后近12年次低，并连续3年不足万伙。该行分析师岑颂谦指出，近年发展商明显放缓申请预售楼花步伐，主因是早前库存高企，预期多项利好因素支持下，料2026年一手成交量有望进一步攀升至2.1万宗，在此走势下，存库压力将进一步纾缓。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

