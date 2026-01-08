弥敦道地库巨舖2928万售 投资者周南家族沽货 29年升值77%

已故舖位炒家、「舖侠」之称的周南（原名周耀南）家族近期接连沽货，最新为尖沙咀弥敦道一个地库巨舖，以2928万易手，原业主持货29年，物业升值77%。

料租金回报逾6厘

尖沙咀弥敦道66至70号金冠大厦地库H号舖地库南部分，建筑面积约3500方呎，以易手价2928万计算，平均呎价约8366元，该舖由Shop Easy Superstore承租，为一间主要售卖印度食品的特色超市，业界预期租金回报逾6厘。

原业主周南家族成员，于1996年5月1650万购入上址，持货29年帐面获利1278万，物业升值约77%。

周南家族沽尖沙咀弥敦道金冠大厦地库H号舖地库南部分，作价2928万。

周南家族成员近期持续沽货，日前亦沽出尖沙咀弥敦道83至97号华源大厦地下35 FRONT号舖及阁楼，地下约400方呎，另阁楼约400方呎，以约5500万易手，平均呎价13.75万（未计阁楼），租客为苏丽钟表TUDOR，月租22万，新买家料回报4.8厘。

该舖位处尖沙咀弥敦道核心地段，主要为钟表珠宝，属区内一线地段。周南家族，早于1988年以1110万购入该舖，一直作收租用途，持货38年转手，帐面获利约4390万，升值约4倍。

去年11月，上环四方街47号全幢商住楼，总楼面约2100方呎，早前以1700万售，平均呎价约8095元，周南家族于2013年以3100万购入，持货12年帐面蚀让1400万，幅度为45%。

去年9月，深水埗元州街4号地下连入则阁，地舖面积约1280方呎，连阁楼约1000方呎，合计约2280方呎，以约1700万售，呎价约7456元，该舖由小菜馆以每月6.5万承租，回报约4.6厘。该舖位周南家族于2021年以3108万买入，持货5年帐面蚀让约1408万，幅度45%。