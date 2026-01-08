Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富途拓展业务 进驻金钟太古广场 逾4.2万呎楼面

更新时间：10:30 2026-01-08 HKT
发布时间：10:30 2026-01-08 HKT

本报日前率先报道，金钟指标甲厦太古广场第2座20及21楼两全层租出，面积约42286方呎，由活跃市场的中资证券行进驻，以富途证券呼声高。

富途证券昨日宣布，将于金钟太古广场租赁4.2万方呎全新办公空间，作为业务拓展，连同现有办公空间，总面积将扩至逾7万方呎，是现时规模的2.3倍。

富途：加快人才招募

富途指，新办公室提供更灵活营运空间，支援其在金融科技、资产管理、Web 3.0及全球业务拓展等领域的长远发展，并将加快人才招募与培训计划，预计未来两年在港职位数量将增加50%，涉技术研发、产品设计、财富管理、Web 3.0、风险管理及市场营运等范畴。富途控股首席财务官陈宇表示，是次扩充香港办公室，充分体现对香港市场长远承担，亦为未来团队及业务发展奠下坚实基础。

太古广场第2座两全层租出，租客富途证券。
向科大捐款3000万

富途亦向科大捐款3000万支持金融科技人才培育，该项捐款中，2000万用于支持科大科研项目，推动创新研究成果转化实际应用；1000万用作设立「富途奖学金」，鼓励精益求精、勇于创新的优异生。

市场消息指，上述太古广场第2座20及21楼全层，每层面积约21146方呎，共约42286方呎，市值呎租约95元。

