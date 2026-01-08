会德丰今年推5盘 涉逾1000伙 黄光耀：黄竹坑项目打头阵 楼价料升5%至10%

楼市去年表现向好，不少发展商均取得丰收佳绩，并部署新一年推盘大计，会德丰地产黄光耀表示，集团今年将有5个全新项目推售，共涉逾1000伙，其中黄竹坑港岛南岸6期料短期内公布命名，料季内推出发售，预料今年楼市将承接去年旺势，全年楼价有望升5%至10%，受到不少新股上市集资，财富效应带动下，豪宅可跑出看高一线，楼价升幅料可达8%至10%。

豪宅看高一线

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，集团去年销售成绩亮丽，今年计划有5个全新项目推售，集团与港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸第6期预计首季内推售，属黄竹坑上盖压轴推售的项目，短期将为项目进行命名，项目分两期发展，其中6A期提供463伙、6B期则提供154伙，两期均已获批售楼纸。

同系位于古洞乡梓路23号项目则有机会年中登场，黄光耀表示，项目位置邻近日后落成的古洞站，第1期涉及457伙，有机会成为区内首个推售的全新项目。整个楼盘分2期发展，第2期设有324伙，2期合共提供781伙，并均已获批售楼纸。

至于位于中环士丹顿街55号项目，黄光耀表示，项目提供约100伙，提供1房及2房户型，项目有机会承去年湾仔SPRING GARDEN推售之势，料最快下半年推售，下半年推售项目亦包括2个超级豪宅项目，其中包括山顶1 PLANTATION ROAD第3期项目，提供6座洋房，将以现楼形式推售，洋房面积较1期更大，约介乎6000至7500方呎；至于九龙半山龙庭里项目第1期，亦预计明年下半年推售，项目饱览九龙全景，设有15个分层大宅，每伙面积超过4000方呎，上述5个项目合计超过1000伙。

对于今年楼市发展，黄光耀表示，去年新盘销售突破2万伙，创近6年新高，在政府在抢专才、人才政策推动及减息带动下，一及二手交投达8万宗，亦创近4年按年新高水平，整体楼市「价量兼备」，预计去年全年楼价上升4%至5%，今年楼市将承接去年旺势，料全年楼价可望上升5%至10%。

此外，今年继续有不少新公司集资上市，财富效应带动下，料豪宅有机会跑出，看高一线，预计豪宅楼价全年升幅可达8%至10%。

新盘有条件提价

黄光耀续指出，去年新盘销售成绩理想，集团亦有调升售价，如将军澳日出康城SEASONS系列，近期亦逐步调升售价，但升幅不是很明显，主要给予市场信心，相信新盘未来亦有条件调升售价。

集团去年销售成绩理想，对于增加土地储备，黄光耀直言「投地好心急！」，相信发展商投地意欲会提升，近期多次卖地成绩理想，期望集团今年加快吸纳全新项目，本季政府推出2幅地皮招标，集团亦会积极研究。

问及楼市气氛向好，投地会否更进取，黄光耀表示，息口降低，令发展商融资成本降低，利息成本亦下降，现时库存量减少，发展商入标亦会较进取，加上去年《施政报告》推出新政，发展商毋须在地库兴建车位，亦有助降低建筑成本，增加入标意欲，相信此等因素亦反映在投标价上。

去年卖楼沽2307伙涉265亿

会德丰地产黄光耀表示，集团去年卖楼成绩亮丽，全年共售出2307伙，连同车位计算，合共套现达265亿，按年增加20%，并创集团近4年按年新高纪录。

黄光耀续称，其中伙拍港铁的将军澳日出康城SEASONS系列，去年共售出819伙，涉及金额达52亿，项目累售单位已达1786伙，占整个项目约90%，总套现超过112.3亿；此外，去年11月推售的湾仔精品豪宅SPRING GARDEN，1星期内火速沽清80伙标准户，并以大手客主导，特色户成交呎价亦达38511元，项目迄今累售86伙，仅余顶层2伙特色户。

山顶MOUNT NICHOLSON第二期今年以6.09亿连双车位售出Penthouse B室，呎价达14.44万，黄光耀表示，项目继续蝉联「亚洲楼王」美誉；同系1 Plantation Road第一期1号洋房则以近5.6亿售出，呎价达91130元。

此外，黄光耀续指，蓝田半山KOKO HILLS系列去年亦取得不俗销情，售出140伙，涉约16.9亿，整个系列迄今已累售逾1000伙，至于旗下启德区合作项目过去一年销售成绩亦见理想，售出单位涉额逾140亿。