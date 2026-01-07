信和鹰君财团16.1亿夺牛头角住宅地 每呎楼面地价4339元

新一年首幅地皮顺利批出，为上周五截收8份标书的牛头角佐敦谷彩兴路住宅地，地政总署刚公布招标结果，由信和则伙拍鹰君合组财团以16.1亿元，力压其余7财团夺标，每方呎楼面地价约4,339元。当时市场估值约14.8亿至22.3亿元，每方呎楼面估值约4000至6000元，属市场估值内。

而其余入标财团包括长实、新地、恒基、会德丰地产、嘉华、嘉里、锐贯有限公司。

上述牛头角佐敦谷住宅地(新九龙内地段第6674号)，位处半山位置，环境旺中带静，料景观开扬，属优质地皮，而用地毗邻圣若瑟中英文中学、公屋彩云邨。地盘面积约4.12万方呎，涉及可建总楼面约37.1万方呎，预计提供约570伙。

卖地章程显示，中标财团须负责兴建社福设施，包括展能中心暨严重弱智人士宿舍、弱智人士辅助宿舍和停车处的政府地方楼面，当中展能中心实际营运楼面不得少于3438方呎，而宿舍实际营运楼面则不得少于7436方呎；而辅助宿舍实际营运楼面不得少于3778方呎。

另外，项目设有最低单位面积280方呎的要求，同时并没有针对项目最大上盖面积、层数及高度的条款限制，发展商应参考其他相关政府部门针对以上方面有关规限。该地须于2031年9月30日或之前完成，料项目落成后，大部分住宅单位可享开扬景观。

牛头角佐敦谷彩兴路住宅地小档案 地皮资料 毗邻圣若瑟中英文中学 地段编号 新九龙内地段第6674号 地盘面积约（万方呎） 4.09 可建总楼面面积（万方呎） 36.81 市场估值约（亿元） 9.57至10.68 每方呎楼面估值（元） 2600至2900

