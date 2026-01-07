中环钻石会大厦全层 5637万易手 7年间贬值41%

近期核心区商厦交投活跃，中环香港钻石会大厦全层罕有放盘，以每呎20500元易手，涉资5637万，原业主为活星地产创办人的投资者李耀湘等人，物业于7年间贬值41%。

投资者李耀湘沽 7年贬41%

上址为中环香港钻石会大厦位于都爹利街8至10号，为区内指标乙厦，由该厦步行皇后大道中只需数分钟，该厦位置旺中带静，私隐度高，向来放盘罕有。最新录一宗成交，该厦15楼全层以5637万易手，建筑面积约2750方呎，平均每呎20500元，有代理指，该物业交吉易手，由用家承接。原业主为活星地产集团创办人李耀湘或相关人士，于2018年8月以9625万购入，帐面损失持货物业贬值41%。

李耀湘于2024年中，以约1.2亿沽出中环美国银行中心高层一篮子单位，持货约4年，帐面蚀让约2400万离场。去年4月，他放售湾仔骆克道382号5楼至顶层商厦部分，连大厦命名权及管理权及外墙巨型广告牌放售，意向价约3.98亿，每呎约8405元，较买入价跌近1成，总建筑面积47349方呎，5至15楼为商厦，而16楼至顶层则细分为52间精装办公室，项目在2023年完成大翻新，包括大堂、电梯及公共空间隔，该厦中高层可望维港景。他早于2021至2023年间合共斥资逾4.3894亿购入上述单位，意向价较买入价低约9%。

尚达人2458万购金钟美银

永伦集团日前沽售金钟美国银行中心1007室，作价2584万，买家包括尚达人及相关人士，尚达人曾在母校浸会大学任教，后来投身商界，成为商界名人，曾于新鸿基期货及汇丰银行负责经纪、商品交易及管理职务。退休以后，他应浸大工商管理学院邀请担任客席教授，藉教学继续支持母校。金钟美国银行中心1007室，建筑面积约1489方呎，以2583.9万易手，平均呎约17353元。