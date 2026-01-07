Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周南家族5500万沽尖沙咀弥敦道舖 连约回报4.8厘

楼市动向
更新时间：12:11 2026-01-07 HKT
发布时间：12:11 2026-01-07 HKT

由周南家族持有的尖沙咀弥敦道一个舖位，地下及阁楼面积各400方呎，以约5500万易手，物业38年升值4倍。

平均每呎13.75万

上址为弥敦道83至97号华源大厦地下35 FRONT号舖及阁楼，地下约400方呎，另阁楼约400方呎，以约5500万易手，平均呎价13.75万（未计阁楼），租客为苏丽钟表TUDOR，月租22万，新买家料回报4.8厘。

该舖位租客苏丽钟表为长情租客，在此经历多年来舖市起跌，苏丽除了承租上述舖位外，亦承租毗邻的华源大厦地下36号舖，近期轻微加价续租，月租25.08万，续约一年，由今年1月1日至12月31日，最新租金较2022年1月1日月租22万加3.08万或14％。

该舖位由2012年1月1日至2016年12月31日月租高达66万，新租金较高峰期跌62%。
 

