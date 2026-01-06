世邦魏理仕料今年核心街舖租金升5%至7% 住宿资产及企业总部将成焦点

世邦魏理仕指，商业房地产去年已显现稳定迹象，展望今年市场情绪改善，以及投资意欲亦有望提升，部分核心区零售及办公室板块租务成交将录得增长，甲级写字楼空置率有望轻微回落，惟整体租金料仍有下行压力。

世邦魏理仕香港区研究部主管陈锦平表示，预期办公室租赁动能将增强，随香港金融市场势头延续，带动租户选择「追求优质」的搬迁策略，故认为中环及尖沙咀核心区租金已见底，非核心区就仍需面对下行压力。去年有不少内地企业来港设立办公室，料情况持续，今年继续为内地企业成为协助「出海」的角色。

世邦魏理仕香港顾问服务首席营运官冯慧诗指出，去年甲级写字楼空置率升至17.3%，租金就跌2.9%。预计2026年租赁改善，受惠于金融市场活力，以及部分内地企业选择性收购及租赁。然而大量供应仍造成压力，阻碍市场回升速度。空置率料跌至16.8%，惟仍属高位，整体租金或再跌约3%，为租户提供更大议价空间。

世邦魏理仕香港商舖租赁部资深董事兼主管温运强说，2025年香港零售租赁市场保持活跃，主要受旅游反弹及餐饮需求强劲带动。预计今年核心街舖租金录5%至7%升幅；非主要核心区零售租金则料录个位数跌幅。

世邦的魏理仕香港工业及物流部执行董事兼主管黎尚文表示，料今年部分企业仍会留意成本控制，但租赁需求将逐步改善，主要由新兴行业及高规格设施的预租推动，惟租金或再下跌约5%。

世邦魏理仕香港资本市场部执行董事兼主管甄浚岷称，去年投资者聚焦酒店、教育及金融板块，今年随减息推动需求，机构投资者逐步回归，内地资金维持活跃，预期住宿资产及企业总部将成为焦点，预测今年投资额增长约5%。估计今年银行继续有不良资产推出，数量较25年减少，借贷态度就料趋放松。