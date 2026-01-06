Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中价屋苑连录获利个案 市价成交主导

楼市动向
更新时间：11:35 2026-01-06 HKT
发布时间：11:35 2026-01-06 HKT

楼市气氛持续向好，中价屋苑持续逾得逾千万成交，并且大多属市价及获利个案。世纪21日升联席董事蔡嘉骏表示，北角摩天大厦低层F室，面积1806方呎，3房1套间隔，单位原开价约2750万放售，最终获换楼客以2695万连一个车位承接，呎价14939元，属市价成交。据悉，原业主于2004年10月以922.8万购入上述单位，持货22年转售，帐面获利1775.2万，期间单位升值1.92倍。

摩天大厦2695万连车位沽

中原首席分区营业经理杨文杰表示，鲗鱼涌逸桦园2座中层E室，面积896方呎，属4房2套间隔，最新获换楼客以1750万承接，呎价19531元，属市价水平。据了解，原业主于2003年10月以约527万一手买入单位，持货22年转手，帐面获利约1223万，单位期内升值2.32倍。

世纪21奇丰区域经理李仕明表示，大围名城3期盛世5座低层NC室，面积1039方呎，4房1套间隔，最新以1788万成交，呎价约17209元，属市价成交。据了解，原业主于2020年8月以1700万购入上述单位，持货逾4年转售，帐面获利88万，单位期内升值5%。

中原分区营业经理赵国华表示，该屋苑1期1座中层NC室，面积785方呎，3房连套房间隔，单位连租约放售，原叫价约1300万，最新获收租客连租约「零议价」承接作收租之用，呎价约16561元，属市价成交。单位每月租金约3万，以上述成交价计算，租金回报率约2.8厘。据了解，原业主于2011年以1081万购入，帐面获利219万，期内单位升值约20%。

