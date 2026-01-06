去年楼宇买卖逾8万宗 按年增加18.7% 创4年新高

整体楼市气氛回暖，刺激交投量明显增加。土地注册处最新数据显示，去年整体楼宇买卖合约登记（包括住宅、车位及工商舖物业）录80702宗，较2024年67979宗，按年增加12723宗或约18.7%，不仅连续两年上升，并且创2021年之后4年新高。

上述买卖合约中，住宅楼宇占62832宗，较2024年53099宗，按年增加9733宗或约18.3%，创2021年录74297宗之后4年新高。其中，一手私人住宅录20564宗，较2024年录16869宗，按年增加3695宗或约21.9%，创2019年录20685宗之后6年新高；二手私人住宅录39843宗，较2024年录33792宗，按年增加6051宗或约17.9%，创2021年录51928宗之后4年新高。

受惠本港银行跟随美国重启减息等多项利好因素刺激，去年整体楼市交投量创4年新高。

连续两年上升

按月方面，去年12月整体楼宇买卖合约注册量录8999宗，按月增加约1878宗或约26.4%，创2024年4月之后20个月新高，当中住宅楼宇录5883宗，按月增加295宗或约5.3%，为去年6月之后近6个月高位。

楼市气氛向好

其中，一手私人住宅录1770宗，较对上一个月的1813宗，按月轻微减少43宗或约2.4%，但属连续10个月超过1500宗水平，为2004年3月之后逾21年以来首见。二手私人住宅录3968宗，较去年11月的3553宗，按月增加415宗或约11.7%，创2024年4月录4605宗之后20个月新高。

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，去年楼市交投明显增加，主要受惠政府放宽细价楼百元印花税征收门槛、港股显著造好及本港银行跟随美国重启减息等多项利好因素刺激，尤其是两次减息之后，楼市气氛向好，楼价稳步上升，增强买家入市信心。

美联分析师岑颂谦表示，去年整体物业注册量突破8万宗水平，为2021年之后首次，预期在多项利好因素持续带动下，今年整体物业注册量势将继续上升。